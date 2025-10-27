El pleno de Vigo reprueba a dos conselleiros por negar el «clamor» por Medicina

El pleno del Concello de Vigo, con los votos a favor del PSOE, la abstención del BNG y la negativa del PP, acordó reprobar a los conselleiros de Sanidade y Educación, Antonio Gómez Caamaño y Román Rodríguez, por su postura en relación al futuro de los estudios universitarios de Medicina, argumentando el portavoz socialista, Carlos López Font, «la necesidad de cuestionar políticamente» a ambos dirigentes autonómicos «por no estar atendiendo el clamor que hay en la ciudad» para contar con una facultad propia, «una reivindicación que se lleva produciendo desde 1991, pero que no se lleva a cabo «porque la Xunta quiere conservarle a Santiago unos privilegios del siglo XIX sin enterarse de que estamos en el siglo XXI».

Para el PP, la visión es distinta. El edil Fernando González Abeijón, indicó que «no existe ningún motivo» para la reprobación al asegurar que la Xunta «no rechaza la facultad, sino que está solo pidiendo consenso en estos momentos», en alusión al proceso negociador abierto entre las tres universidades y el Gobierno gallego para abordar una posible descentralización. Con todo, defendió que Vigo «tiene todo el derecho del mundo» a reclamar un centro propio «una vez que A Coruña rompió el consenso que siempre hubo en el sistema universitario».

Mientras, el portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, optó por la abstención al entender que la moción «nace da frustración do alcalde de non poder impoñer a súa axenda na universidade» y recordó que ya en julio el pleno vigués aprobó por unanimidad solicitar una facultad de Medicina viguesa. El nacionalista pidió «altura institucional» y señaló que el «acordo de 2015 era un bo punto de partida pero a Xunta non quixo que se levase a cabo».

En su réplica final, López Font acusó a la oposición de «blanquear a la Xunta y estar en contra del clamor de la ciudad» y recordó que «ya nos engañaron en 2015 los que ahora pretenden el monopolio».

La iniciativa sobre la facultad de Medicina no fue la única relacionada durante la sesión plenaria con la gestión de la Xunta, a la que también se reclama, esta vez con la unanimidad de los tres grupos, que haga públicas las cuentas de Turgalicia de los últimos 15 años para conocer si el Gobierno gallego financió vuelos en el aeropuerto de Santiago mientras se le negaban ayudas a Vigo. «Queremos una política de apoyo en su conjunto», afirmó el socialista López Font. Por el PP, Miguel Martín aseguró que el organismo del que se piden las cuentas «no existe desde 2014» y achacó la salud de Peinador a la gestión del gobierno municipal.

Por otro lado, PSOE y BNG unieron sus votos para reclamar a la Diputación un incremento en los fondos del convenio anual para obras hasta los 6,5 millones censurando el «caciquismo» de la institución, mientras que el PP defendió las inversiones del gobierno provincial en la ciudad, «que se seguirá comprobando en los próximos presupuestos».

Mientras, los votos socialistas tumbaron las mociones de BNG y PP sobre la política de vivienda y la gestión de fondos europeos.

Choque por la gestión económica y la ejecución

La gestión económica del Concello tuvo también un importante espacio en el pleno ordinario de octubre, con el concejal de Orzamentos e Facenda, Jaime Aneiros, defendiendo que, al cierre del tercer trimestre, de los 334 millones comprometidos inicialmente en las cuentas, cerca de 275 están ya en fase de ejecución, fondos para costear los servicios públicos, subvenciones e inversiones.

Por otro lado, Aneiros dio cuenta de los 1.600 pagos a proveedores realizados entre julio y septiembre por importe de 40,5 millones, que permitieron situar el período medio de pago en cinco días, «á cabeza de todas as cidades de España».Los datos no convencieron a PP y BNG, reprochando ambos al gobierno local su gestión económica. La popular Patricia García acusó al gobierno local «de que pese a que se vende moito, faise moi pouco», mientras que el nacionalista Xabier Pérez Igrexas censuró el bajo nivel de ejecución presupuestaria del presente año.