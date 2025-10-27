Misión casi imposible dormir los fines de semana «navideños» en la ciudad

En un año que está dejando sensaciones agridulces en los hoteles vigueses, que pese a mantener en cifras similares han visto como cayeron las noches contratadas, y a la espera de tener datos de la ocupación en las viviendas de uso turístico, que han tejido una extensa red en el municipio, la ciudad se prepara para su segunda temporada alta entre mediados de noviembre y principios de enero y las perspectivas, a la espera de la meteorología, son muy optimistas.

Aunque todavía se desconoce la fecha del encendido de las luces de Navidad y la activación de todo el programa de actividades diseñado por el Concello (lo lógico es que se produzca el 15 o el 22 de noviembre), es ya casi imposible encontrar un lugar para alojarse el fin de semana en Vigo.

Tomando como referencia el portal especializado Booking y realizando una búsqueda de una noche entre sábado y domingo para dos personas, en todos los fines de semana entre la segunda quincena de noviembre y Nochevieja están ya reservados más del 90% de alojamientos que ofrece el municipio, sean hoteles o viviendas de uso turístico. El tirón de Vigo lo evidencia, por ejemplo, la comparación con A Coruña, donde salvo en el puente de diciembre, en ningún fin de semana se alcanza el 80% de alojamientos reservados.

Como contaba FARO la semana pasada, es más que previsible un lleno total en el puente de la Constitución, pero el tirón de Vigo en estas fechas se extiende al resto de fechas y, en consecuencia, las opciones que quedan disponibles ofrecen unos precios más elevados de lo que es habitual.

En cifras similares al puente de la Constitución está el último fin de semana de noviembre (días 27 y 28), en el que se da por descontado que los decorados navideños estarán ya a pleno rendimiento y que coincide también con el Black Friday. Planear una escapada a Vigo ese sábado y pernoctar es una misión casi imposible, al estar reservadas ya el 96% de las opciones que ofrece la urbe y quedar solo disponibles para contratar una veintena de alojamientos, con precios que no bajarían de 105 euros la noche.

Mientras, el primer fin de semana que se da por seguro el encendido del alumbrado (22-23 de noviembre), apenas el 9% de la oferta de alojamientos de la ciudad está aún libre, un porcentaje similar al de la noche de 20 de diciembre. Los establecimientos ocupados están ya al 93 y al 92% el 13 y el 27 de diciembre, respectivamente.

Entre las alternativas que ofrecen disponibilidad los últimos tres fines de semana de diciembre, lo que sí será necesario para los interesados es rascarse el bolsillo. Una noche para dos personas requiere como mínimo desembolsar alrededor de 100 euros, precios que conforme se acerquen las fechas irán subiendo. Las opciones más caras oscilan entre los 300 y los 1.000 euros en función de la fecha, según los anuncios publicados, augurando que otro año más Vigo se consolida como destino de referencia en plena temporada baja por el tirón de su Navidad.