Luz Casal e Ignatius Farray formarán parte del Hematofesti

El humor y la literatura infantil volverán a unirse en la ciudad en la segunda edición del Hematofesti, tras su éxito en 2024. La propuesta, ideada por Ledicia Costas, nació como homenaje a Miguel Ángel López, conocido como Hematocrítico, escritor, maestro, divulgador y paradigma del internet amable. El festival, dirigido por la escritora viguesa y codirigido por el director de cine coruñés Alberto Vázquez, busca mantener vivo su legado, fundado en la bonhomía, la creatividad y el uso de la sorpresa y el humor.

Desde el 4 al 8 de noviembre, Vigo acogerá a figuras destacadas del ámbito cultural. Entre las más reconocidas se encuentra el humorista Ignatius Farray, la cantante Luz Casal, y la artista y presentadora Teresa Rabal. El evento apuesta por el público infantil y familiar, ofreciendo 250 plazas gratuitas para actividades, talleres y sesiones de cuentos, que tendrán lugar todos los días en distintas librerías y espacios sociales y culturales de la ciudad. En esta edición se incorporan las presentaciones de obras infantiles, con los autores Antonio Manuel Fraga, Lois Pérez, Gabriel Romero y Óscar Reboiras.

El gigante japonés de los videojuegos, Nintendo, vuelve a colaborar con el evento con un Espacio Gaming en el Centro Comercial Vialia. Además, la fiesta también se hace por las mañanas, varias escuelas participan en el programa «A ilusión do movemento», un ciclo de cortometrajes de animación con un taller didáctico para alumnado de 4º y 5º de primaria, dinamizado por María Lado.

El inicio del festival coincide con la exposición Hematocrítico ilustrado, de Alberto Vázquez. Una muestra donde se encuentran las obras gráficas originales de Vázquez para los libros infantiles de Hematocrítico, cuenta, también, con una sala de lectura. El evento tiene el apoyo de patrocinadores y colaboradores institucionales: Ministerio de Cultura, Turismo de Galicia, Diputación de Pontevedra, Ayuntamiento de Vigo, Vigo Convention Bureau y Consorcio de la Zona Franca, así como del sector privado y diferentes entidades y proyectos locales.