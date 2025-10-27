Guía del Petisquiño 2025: locales, tapas, votaciones y sorteos

Vigo ya celebra el Concurso de Tapas Petisquiño, organizado por la Federación Empresarial de Turismo e Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y con FARO DE VIGO como uno de sus patrocinadores. Durante más de dos semanas los vecinos de la ciudad olívica podrán disfrutar de las 38 tapas -31 saladas y 7 dulces- de los 32 locales participantes, por un precio de 4 euros.

Desde el pasado viernes y hasta el próximo 9 de noviembre, los locales participantes ofrecerán sus preparaciones más originales para ganarse el favor del público y conseguir un puesto entre los ocho finalistas.

Aquí te traemos toda la información que necesitas para disfrutar de los mejores sabores de la ciudad durante un concurso que ya se ha asentado en el calendario de los vigueses.

Petisquiño 2025: tapas y locales participantes

Las puntuaciones de las 38 tapas participantes se determinarán en una primera fase por votación popular, sumada a las valoraciones de un jurado profesional que acudirá de incógnito a los locales. Los ocho establecimientos mejor valorados pasarán a la gran final en la que deberán elaborar su plato en directo ante un jurado que decidirá la 'Mellor Tapa 2025'.

Además, habrá otros reconocimientos como la tapa más popular, el mejor maridaje, la mejor tapa elaborada con productos del mar, la tapa más 'larpeira' y la tapa más 'riquiña'. El ganador representará a Vigo en el campeonato autonómico 'Mellor Cociñeiro de Tapas por Galicia-Sete Cidades, Sete Sabores' y, más adelante, en el Campeonato Nacional de Tapas e Pinchos de Hostelería de España.

Consulta nuestra galería para ver las tapas con las que competirán este año los 32 locales:

Las tapas de la XI edición Petisquiño / Concurso Petisquiño

Este año, los locales participantes son: A Retranca, As Lolas, Áttica21 Vigo, Bar Primavera, Baruta Burger & Kitchen, Bendito Nopal, Buenavista Bar, Chemin de Fer - Restaurante Casino de Vigo, Costera MX, El Continental 10, El Estribo, Hotel Axis, La Chilanga, La Orensana, La Pintxoteca, La Revoltosa, La Ruda, La Tiquismiquis, Los Dulces de Albita, Lume de Carozo, NH Collection Vigo, Nikkō Espacio Gastronómico, O Croque Cociña, Paoutro, Peregrinus Restaurante, Pizzería Cosa Nostra, Platero’s Burritos Tex-Mex, Ponzano, Sota, Tragad’eira, Valdevez, Voltarei Restaurante.

A continuación, mostramos un mapa con la ubicación de los locales que forman parte del Petisquiño este año:

Mapa de los locales que participan en el Petisquiño. / petisquino.com

Votaciones y Sorteo del Faro con el Petisquiño

Los seguidores de FARO DE VIGO podrán descubrir todas las sorpresas del Petisquiño durante las semanas que dure el evento e incluso votar por tu tapa favorita clicando aquí. Además, desde ese mismo enlace podrás suscribirte con un 40% de descuento a la suscripción web de FARO, lo que te dará una tapa gratis en el local que escojas y acceso a otros premios.

Pero las ventajas no son solo para los suscriptores, también lanzamos un sorteo especial en Instagram. Los participantes que cumplan los requisitos podrán optar a ganar una noche de hotel para dos personas en el Hotel Attica 21 Vigo, una escapada perfecta para acompañar el sabor de esta ruta gastronómica.

Para formar parte del sorteo, los usuarios deberán:

📸 Compartir en Instagram una foto de su tapa favorita del Petisquiño con el hashtag #petisquinoconfaro ❤️ Seguir en Instagram las cuentas de @farodevigo, @petisquinovigo y la cuenta del local participante donde se haya realizado la fotografía. 👤 Solo se permitirá una participación por persona.

El sorteo estará activo durante todo el evento, del 24 de octubre al 9 de noviembre. El ganador o ganadora será contactado directamente por mensaje privado. Para conocer todos los detalles y condiciones, puedes consultar las bases legales del sorteo aquí.