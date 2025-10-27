Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
Pablo Galán
Misión casi imposible dormir los fines de semana «navideños» en Vigo
Aunque todavía se desconoce la fecha del encendido de las luces de Navidad y la activación de todo el programa de actividades diseñado por el Concello (lo lógico es que se produzca el 15 o el 22 de noviembre), es ya casi imposible encontrar un lugar para alojarse el fin de semana en Vigo.
Ana Blasco
El colegio Monterrey de Vigo sanciona a cinco alumnos por «conductas contrarias a la convivencia»
«Conductas contrarias a la convivencia». Es lo que ha determinado el equipo de actuación contra el acoso escolar del colegio concertado Monterrey de Vigo, tras las «investigaciones iniciales» a raíz de la denuncia de varias familias por el supuesto hostigamiento y vejaciones a una niña de 5 años. El centro ha decidido «abrir cinco procedimientos correctores con sanciones para el alumnado implicado».
Lara Graña
La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: «El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde»
A la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) le habrán hecho falta más de tres años y medio para rematar la que, sin duda, ha sido su investigación más compleja en décadas: la del naufragio delVilla de Pitanxo, el pesquero en el que murieron 21 personas en aguas de Terranova en 2022. Iba a ser mañana jueves cuando se difundiese el documento final, según avanzaba la portavoz de las familias de las víctimas, María José de Pazo. Sin embargo, ha sido este miércoles cuando han trascendido las conclusiones del informe sobre el siniestro.
Elena Villanueva
Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
Un grupo de entre seis y ocho preadolescentes de 11 años acosa a la menor durante el recreo, agarrándola entre varios, tirándole de los pelos, quitándole los zapatos y hasta agrediéndola.
Alberto Leyenda
Anulado el despido de una entidad social de O Porriño a una trabajadora embarazada: «Me machacaron psicológicamente»
Caterina M. G. estaba «muy ilusionada» cuando, en mayo de 2024, fue contratada para uno de los proyectos de empleo de la asociación porriñesa Aceesca. Con una discapacidad del 42% por problemas físicos, el mercado laboral se complica, así que la oportunidad de trabajar para una entidad social, enfocada a ayudar a las personas con discapacidad intelectual y con acreditado reconocimiento, era motivo de alegría. Un año y medio después, con dos despidos desbaratados —uno por su embarazo— y otro pleito pendiente por una solicitud de conciliación, su visión es opuesta. «Me machacaron psicológicamente», cuenta a FARO.
Marta Fontán
Un gestor tributario confiesa que estafó 110.000 euros a Hacienda al solicitar la devolución de IRPF de una treintena de contribuyentes
«Es cierto de principio a fin. Lo reconocí desde el principio». Un hombre que entre 2017 y 2022 ejerció como gestor y consultor tributario reconoció este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que solicitó para quedárselas él las devoluciones del IRPF de una treintena de contribuyentes, haciéndose con una cantidad que ascendió a algo más de 110.000 euros. El acusado devolvió 4.100 euros a Hacienda y se compromete a seguir abonando 500 euros cada mes.
Alberto Blanco
Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
La reforma de la Avenida de Madrid avanzará esta semana con importantes cambios en materia de tráfico. Dos medidas con las que el Concello pretende mejorar la fluidez de la circulación tras verse ralentizada (sobre todo en hora punta) con la instalación, en fase de pruebas, de la «turboglorieta» que regula desde hace casi dos semanas la intersección con Gandarón y Raposeira.
Adrián Amoedo
CTAG centra en el área de electrónica el ERE tras caer las ventas 8 millones
Es la mitad de los casi 900 trabajadores de O Porriño. Los ingresos son un 40% menos de lo esperado a estas alturas del año. En 2024 el centro ya había perdido rentabilidad.
Elena Villanueva
Cuando ni el DOG ni la conciliación son «suficientes» para rehacer un horario
Una profesora denuncia ante la Xunta el incumplimiento de la adjudicación de destinos en un centro de Vigo, que le deniega la itinerancia con otro colegio y un horario matinal para poder cuidar de sus hijas.
Sancionada con 30.000 euros una empresa del motor de Vigo por contratar trabajadores durante una huelga
«Durante la huelga no cabe contratar personal si no es para sustituir a trabajadores que estén de baja por motivos ajenos al paro», concluye el titular del Juzgado de lo Social nº1 de Vigo, en una sentencia en la que ratifica una sanción de 30.000 euros para una empresa del sector de la automoción del área que fichó a cinco empleados cuando los trabajadores protagonizaban una protesta laboral.
