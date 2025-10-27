Día de confraternización para Bembrive
La Sociedad Cultural Helios de Bembrive celebró una jornada de confraternización en medio de un gran ambiente, que arrancó con la sesión vermú previa a la comida y que continuó, ya por la tarde, con una intensa sesión de baile y diferentes sorteos.
