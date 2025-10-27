Confirman más de ocho años de prisión para un vigués que apalizó a su pareja, quien perdió un riñón

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena de ocho años y siete meses de cárcel impuesta por la Audiencia de Pontevedra a un hombre de 56 años y natural de Ecuador que maltrató a su pareja, que acabó perdiendo un riñón, en Vigo.

La Sala de lo Civil y Penal coincide con el tribunal de primera instancia en que este hombre es autor de un delito de maltrato en el ámbito de violencia sobre la mujer y otro de lesiones.

Los magistrados consideran probado que el acusado, «tras ingerir bebidas alcohólicas y con ánimo de menoscabar la integridad de su pareja», le propinó una bofetada en la cara cuando se encontraban en el domicilio de unos amigos.

El 11 de febrero de 2023, cuando ambos volvían a casa en coche acompañados por su hija después de una velada en locales de ocio de la ciudad, se inició una discusión, él le dio un puñetazo en la cara a su pareja y, al llegar al garaje de la vivienda, «le propinó reiteradas patadas y golpes por todo el cuerpo mientras ella estaba tendida boca abajo en el suelo».

Al subir a casa, la mujer se limpió las heridas con ayuda del hijo de él y durmió en el sofá. Al día siguiente fue a urgencias por el dolor en la zona lumbar y quedó ingresada en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Debido a la agresión, sufrió lesiones, entre ellas un trauma renal que hizo que le tuvieran que extraer un riñón.

El TSXG rechaza el recurso presentado por la defensa del condenado porque sostienen que la valoración realizada por la Audiencia de Pontevedra es «convincente».

El tribunal subraya que existe un «arsenal probatorio contundente», corroborado por los informes médicos que acreditan las lesiones de la víctima y por las declaraciones de varios testigos.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.