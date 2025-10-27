El Concello de Vigo eleva a 18,3 millones su apuesta educativa

La apuesta del Concello de Vigo para 2026 en el área de Educación seguirá las líneas maestras de años anteriores y estará dotada con más de 18,3 millones en los presupuestos aprobados recientemente por el gobierno municipal y que se debatirán próximamente en el salón de plenos para que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Con un incremento de 200.000 euros respecto a las cuentas del presente año, según detalló el alcalde vigués, Abel Caballero, se consolida «la aportación del Concello» a esta materia «en la que la Xunta siempre presume de pagar todo, algo que no es cierto». Así, el regidor pone como ejemplo las obras en centros docentes, las becas para comedores o la financiación de distintas escuelas infantiles, con recursos que suman más de 2,6 millones para 13 instalaciones.

Dos de los programas estrella del Concello en materia educativa volverán a ser el Vigo en Inglés y las ayudas a las familias para costear las comidas de sus hijos en los colegios. Al primero, se le consignan 3,3 millones (25.000 euros más que este año), mientras que las becas cuentan con una partida «importantísima» de 2,5 millones.

Además de las obras anunciadas para cubrir los patios de los CEIP Celso Emilio Ferreiro o Lope de Vega y de la renovación de instalaciones en el CEIP Chans Bembrive, el Concello reserva 3,6 millones para la limpieza, vigilancia y mantenimiento de los centros educativos.

En lo que se refiere a las escuelas municipales, habrá 1,3 millones para la de Artes y Oficios; 487.733 euros para la de música; 286.000 euros para la de música tradicional y folk; 102.626 para la de teatro; y 164.000 euros para de danza, todas subvencionando el coste para los usuarios entre un 70 y un 100%.

Las partidas en el área de Educación incluyen también 225.000 euros para la Uned, más de medio millón para las bibliotecas municipales, 90.000 euros para el programa Vigo Educa o 175.000 en becas para estudiar en el extranjero.