Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La colonia peruana honra a su patrón

La colonia peruana honra a su patrón | MARTA G. BREA

La colonia peruana honra a su patrón | MARTA G. BREA

La Hermandad Peruana en Galicia honró a su patrón el «Señor de los Milagros» con una misa y una procesión. El Cónsul de Perú en Vigo, Marco Gonzales, le entregó un medallón al periodista de FARO Francisco Franco que le distingue como hermano nazareno de honor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents