La colonia peruana honra a su patrón
La Hermandad Peruana en Galicia honró a su patrón el «Señor de los Milagros» con una misa y una procesión. El Cónsul de Perú en Vigo, Marco Gonzales, le entregó un medallón al periodista de FARO Francisco Franco que le distingue como hermano nazareno de honor.
