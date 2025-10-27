El ascensor entre Hispanidad y Romil, listo a final de año

Un nuevo hito en el programa Vigo Vertical verá la luz, si las previsiones no se tuercen, a final de este año. Es el objetivo que se marca el alcalde, Abel Caballero, para culminar las obras del ascensor que unirá la rúa Romil y la avenida de Hispanidad y que incluirán también la humanización de todo el entorno, actuación que supone una inversión superior a los 1,4 millones y que tuvo que salvar varios obstáculos.

«Tuvimos que hacer un modificado del proyecto al detectar un importante deterioro en el muro de contención, que logramos consolidar», explicó Caballero.Esto ha supuesto un retranqueo del ascensor respecto a las previsiones iniciales, que incluirá en su zona de desembarco hacia Hispanidad una pasarela «que le dará una belleza adicional».

El elevador tendrá una capacidad para 13 personas y, además, se mantendrá también una escalera para salvar el desnivel. En cuanto entre en servicio, quedará completo el corredor con elementos mecánicos entre Beiramar e Hispanidad.

Por otro lado, Caballero anunció que el servicio de transporte urbano duplicará las frecuencias para la noche de Samaín, incorporando vehículos articulados para dar respuesta a la elevada demanda que se prevé.