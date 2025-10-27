Los argentinos acuden a las urnas en Vigo con desconfianza

Los argentinos son una de las comunidades extranjeras más numerosas de Vigo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que hay alrededor de 3.150. Les superan en número venezolanos, colombianos, portugueses y brasileños. Aunque los gauchos se cuelan en el top 3 de la compra de vivienda en la ciudad.

Su país celebró ayer sus elecciones legislativas, para decidir la composición de un nuevo Congreso: no votaban para cambiar a su presidente, pero sí para decidir sobre quien tendría la potestad en cuanto a sus leyes y, en consecuencia, su economía. Una vez escrutadas las papeletas, el resultado decidirá si el peronismo continúa teniendo la capacidad de vetar a Milei, o si este podrá adquirir mayor soberanía sobre sus decisiones. Si el anarcocapitalista quiere sobrevivir hasta 2027, necesita formar un nuevo Gobierno a partir del lunes. Y, como aliciente para que despeje el camino de su mandato, Donald Trump prometió que ayudaría al país con un rescate de 20.000 millones de inversión privada. Pero el estadounidense solo soltará el dinero si el excéntrico argentino gana.

Con este panorama en mente, ayer decenas de personas acudieron al consulado de la ciudad a ejercer su derecho. Algunos de ellos confesaban haber salido de su país precisamente por la crisis económica que lleva un tiempo atravesando, otros se mostraban rendidos por el constante devenir político argentino y unos pocos acudían ilusionados.

Había 127 diputados y 24 senadores a elegir. Para participar solo había que estar inscrito en el padrón electoral argentino y portar el último ejemplar del DNI de allí.

El consulado argentino en López de Neira, Vigo. / Marta G. Brea

En sus dos años residiendo en Vigo, era la primera vez que Andrés Maas podía votar. Su espíritu ante las urnas era el de una persona que ya no confiaba en los resultados: «Me rindo con la política argentina, parece que está pasando lo mismo que hace 50 años. No espero nada», indicó. Dice que no le sorprendió cuando ganó Milei, pese a la inflación que experimenta el país: «Ganó por el famoso voto bronca. El kirchnerismo dejó muchas cosas en duda», cree.

Javier J. es otro argentino que está en Vigo, donde además tiene un negocio. Irá a votar. Para él Cristina Kirchner es una presa política. Explica que su país necesita un cambio, con mayor presencia del Estado, pues la crsis económica está extendida a la sanidad y a la eduación. «Ahora tenemos a una Argentina aliada con Estados Unidos y, peor, con Israel. Pero es un problema mundial: si tomásemos consciencia de lo que pasa todos deberíamos salir a la calle. Todos menos los fascistas», opina.