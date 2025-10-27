Más de 22.000 vigueses tienen que vivir con ingresos por debajo de 7.500 euros anuales

Más de 22.000 vigueses, un 7,5% de la población total, tienen que sobrevivir con ingresos anuales por debajo de los 7.500 euros. Así lo refleja la última actualización, con datos relativos a 2023, del Atlas de Renta de los Hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que certifica, además, que el índice de vecinos en esta situación se está reduciendo en los últimos años, ya que en 2015, el porcentaje de residentes en la ciudad en esa situación era del doble, por encima del 15% del total del censo, por lo que la población en esta situación se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo del tiempo. El escenario, sin embargo, no es homogéneo en toda la ciudad, sino que existen múltiples diferencias tanto en función del sexo, como de la nacionalidad, la edad o el barrio.

Así, la pobreza afecta ligeramente más a las mujeres en Vigo, reflejando el trabajo estadístico del INE que el 7,8% de la población femenina está por debajo del umbral de ingresos anuales fijado en 7.500 euros, cifra que se contrapone al 7,1% de los hombres.

La brecha es mucho más abrupta en función de la nacionalidad, estando mucho más expuestos los ciudadanos de origen extranjero a una situación precaria. Así, refleja el INE, cerca de uno de cada tres (un 31,8%) residentes foráneos cuentan con esos ingresos para afrontar todo el año, mientras que en el caso de los vigueses con nacionalidad española, el porcentaje se reduce al 5,8%.

Variaciones

Un simple cambio de calle en Vigo puede suponer de pasar de una zona en la que la mayoría de sus habitantes presentan unos ingresos aceptables o por encima de la media a otra en la que una gran parte de los vecinos tienen que exprimir al máximo el dinero para salir a flote. Sucede, tal y como refleja el mapa elaborado por el INE, entre las calles García Barbón y el ámbito de las calles Callao y Canadelo Baixo, cuyos porcentajes de población con ingresos inferiores a 7.500 euros por año oscilan entre el 3,41% de la «manzana» que comprende Areal, García Barbón y Rosalía de Castro y el 16,74% de la adyacente.

No es esta zona, sin embargo, la que presenta el peor índice de personas con ingresos precarios, sino que esta se corresponde con la sección censal de los edificios entre Travesía de Vigo y el Camiño Frián, donde el INE eleva al 19,1% las personas que no tienen más de 7.500 euros en 12 meses.

Ese porcentaje multiplica casi por 12 el de la zona con menos gente en esa situación, que está localizada en la parroquia de Matamá, donde el indicador reflejado se sitúa en un 1,6%.

Brecha entre barrios

Para sus diferentes estadísticas, el INE divide Vigo en 241 secciones censales. De ellas, en medio centenar el porcentaje de vecinos con ingresos por debajo del umbral antes citado está por encima del 10%.

Analizando en conjunto los datos y agrupándolos en función de zonas y barrios de la ciudad, el Calvario es el que presenta el indicador más elevado de «pobreza», con un 12,4% de personas en esa situación, un registro no muy lejos del ámbito que comprende buena parte de la Travesía de Vigo y sus calles adyacentes, situado en el 11,8%. En tercer lugar de esta clasificación se sitúa el distrito de Casablanca, también con una media por encima del 11%. La barrera de los dos dígitos es rebasada también por otras cuatro zonas del municipio: Fátima, Casco Vello, el ámbito entre Travesía de Vigo y Aragón y el barrio de Ribadavia. Por encima de la media global del municipio (del 7,5%) están también las zonas de A Salgueira, Beiramar-Torrecedeira, A Seara, centro, Teis, Camelias-Plaza Independencia-López Mora, Lavadores y toda la zona comprendida en las calles Zamora, Barcelona y Zaragoza.

Mientras, en el extremo opuesto destaca especialmente el núcleo de Saiáns, donde el porcentaje se reduce hasta el 2,7%, mientras que entre el 3 y el 4% se sitúan Valadares, Bembrive, Matamá, Alcabre, Navia, Beade y Sárdoma. Por debajo del 5% encontramos Comesaña, San Paio de Navia, Canido, Oia y Sárdoma.

Por debajo de la media

Ampliando el foco del análisis al resto de ciudades gallegas, los últimos datos del Atlas de Rentas de los Hogares reflejan que Vigo presenta un menor índice de vecinos con ingresos inferiores a 7.500 euros que la media de las urbes restantes, mejorando únicamente sus datos Santiago de Compostela, donde el porcentaje de población en esa situación se redujo en 2023 al 6,9%.

El resto de grandes municipios están por encima del registro vigués. Así, A Coruña fija el indicador en un 8%, Pontevedra se sitúa en un 8,7%, mientras que las otras localidades están por encima del 9%, presentando Lugo un 9,3%, Ourense un 9,7% y Ferrol, con el peor dato de las siete ciudades gallegas, cifrado en el 9,8%.