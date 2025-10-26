La Xunta mantiene su «mano tendida» al Concello de Vigo para la ampliación del Ifevi
Pide a Caballero firmar el preacuerdo de 2024, que recogía el reparto del patronato a partes iguales tras la entrada de Zona Franca, sin descartar la tasación de activos que urge el alcalde
Enésimo giro de guión sobre la ampliación del Ifevi, una obra imprescindible para anclar Conxemar a Vigo para los próximos cincuenta años y que permitirá al recinto ferial de Cotogrande desarrollar todo su potencial. Después de que el diálogo entre Concello y Xunta saltase por los aires hace unas semanas —el presidente Alfonso Rueda llegó a decir que «en Vigo, con este alcalde, no se puede hacer nada»— al insistir Abel Caballero en que es preciso realizar una tasación independiente de los activos del Ifevi para que Zona Franca pueda entrar en el patronato y poner los 18 millones de euros que cuesta el proyecto, ha sido la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración la que ha dado un nuevo paso en aras de reconducir la relación y lograr un acuerdo. «Remarcamos a nosa man tendida para avanzar neste camiño», reitera el conselleiro José González en una carta remitida a Caballero.
Lo que González pide al alcalde es que firme el preacuerdo alcanzado en septiembre del año pasado entre las tres partes (Concello, Zona Franca y Xunta), en el que había consenso en una serie de puntos como la composición del patronato (con tres representantes por cada administración, sin presencia de la Diputación de Pontevedra, que saldría) o el régimen de adopción de acuerdos (siempre por unanimidad), así como en la presidencia (rotatoria entre Xunta y Concello, por mandatos de dos años). «Non teña dúbida de que a intención da Xunta sigue a ser o cumprimento deste preacordo e que a nosa prioridade é seguir avanzando na mellora constante do Ifevi para atender a demanda de actores estratéxicos como Conxemar», señala el conselleiro.
«A nosa única prioridade é seguir avanzando na mellora constante do Ifevi»
«Agardo poder canto antes asinar de xeito definitivo o preacordo xa acadado, co fin de avanzar na consecución dos nosos obxectivos, que non son outros que dotar ao Ifevi das instalacións precisas para garantir o seu futuro e, por conseguinte, o da feira Conxemar e o de Vigo», prosigue.
Tan importante es lo que dice González como lo que no dice en su carta. Y es que en ningún momento, el titular de Emprego, Comercio e Emigración rechaza la principal demanda del alcalde: que un tasador independiente pactado entre Concello, Zona Franca y Xunta realice una valoración de los activos del Ifevi, condición que, según Caballero, es obligatoria para que el Consorcio pueda formar parte del patronato y desembolsar los 18 millones de euros en los que se ha valorado la ampliación y la modernización del recinto ferial. El hecho de no mencionarla da pie a pensar que la Xunta no la descarta.
El alcalde lleva semanas rechazando un posible reparto de la composición del patronato del Ifevi basado en los 31 millones que la Xunta asegura haber invertido, recordando que el Ayuntamiento es titular de los pabellones 1 y 2, del suelo de las naves 3, 4 y 5, además del hall, oficinas y aparcamientos. Sin valoración de activos, insiste, Zona Franca no financiará la ampliación. No sería legal.
Con esta carta, a la que ha tenido acceso FARO, se abre un nuevo capítulo en un proyecto estratégico para Vigo, sobre el que todos los agentes económicos y sociales coinciden en que es absolutamente necesario.
