El renacer del faro de Cíes: así cambiará el icono de la ría de Vigo

El icónico faro de Cíes, uno de los símbolos más reconocibles de la ría de Vigo, se prepara para iniciar su nueva etapa. La Autoridad Portuaria está acelerando su transformación en un Centro de Interpretación dedicado a las señales marítimas, los pecios y el ecosistema del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, un espacio que unirá historia, tecnología y divulgación ambiental.

La iniciativa forma parte de la estrategia de recuperación del patrimonio marítimo que el Puerto viene desarrollando en los últimos años. Tras la experiencia de Cabo Silleiro, que se ha convertido en un espacio hotelero y gastronómico, el foco se centra ahora en Cíes, con un proyecto de carácter cultural y educativo. El objetivo es mantener la función del faro como ayuda a la navegación, pero abrirlo también al público con un nuevo uso divulgativo. Con la colaboración de la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, el edificio anexo será rehabilitado y convertido en el espacio museístico principal.

Vista del faro del Monte del Faro. / Marta G. Brea

El futuro centro ofrecerá un recorrido por la relación de Vigo con el mar, con contenidos sobre las señales marítimas y los faros, los naufragios que reposan en el fondo de la ría, la riqueza natural del entorno marino y la conexión entre navegación y astronomía, aprovechando el certificado Starlight del archipiélago.

El Puerto quiere crear un museo accesible e innovador, combinando elementos físicos y virtuales, con tecnología adaptada para todos los públicos. «El propósito es acercar el patrimonio marítimo a la ciudadanía de forma didáctica, moderna y respetuosa con el entorno», explican desde el Puerto.

Modernización energética

Además de su vertiente cultural, el proyecto incluye una intervención integral de conservación y mantenimiento, que abarca la limpieza de fachadas, el tratamiento de la piedra y la rehabilitación de la cubierta. Esta última actuación tendrá un papel clave en la modernización energética del faro. La superficie se optimizará para instalar paneles solares fotovoltaicos, lo que incrementará su eficiencia y autonomía y reducirá el impacto ambiental.

Con estas medidas, el faro no solo conservará su valor histórico y técnico, sino que también se adaptará a los retos del presente. «Queremos que el faro de Cíes siga siendo una referencia de seguridad, pero también un ejemplo de sostenibilidad», señalan fuentes portuarias.

La actuación en Cíes se enmarca en una hoja de ruta más amplia que busca recuperar y poner en valor todos los faros gestionados por la Autoridad Portuaria. Su plan combina la conservación técnica y la apertura patrimonial, integrando usos turísticos y culturales en espacios históricamente cerrados al público.

El mejor ejemplo de este modelo es el del faro de Cabo Silleiro, en Baiona, donde ha impulsado una rehabilitación completa que permitirá su uso hotelero y de restauración, sin renunciar a su función de guía marítima. En este caso, se sustituyó el antiguo sistema de rotación de mercurio por un moderno mecanismo de rodamientos, una mejora que también se replicará en otros enclaves.

El proyecto de Cíes aspira a convertirse en un referente del turismo sostenible y la educación ambiental en Galicia. Su contenido no solo abordará aspectos técnicos, sino también humanos: la vida de los antiguos torreros, el papel de los faros en la seguridad marítima y las historias de quienes, durante décadas, velaron por que los barcos llegaran a buen puerto.