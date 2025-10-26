El PSOE insistirá en el pleno con Peinador, facultad de Medicina y fondos provinciales
Luz verde a 46.000 euros de ayuda a 26 colectivos a organizar actividades
p.g.
El grupo municipal del PSOE llevará al pleno ordinario de octubre, que se celebra mañana lunes, mociones con distintas reivindicaciones que afectan tanto a la Xunta como a la Diputación y con las que quieren insistir en demandas como una facultad de Medicina para Vigo, el papel autonómico en la subvención de los aeropuertos o la colaboración anual que aporta la institución provincial para ejecutar obras en la ciudad.
En el apartado universitario, los socialistas pedirán la reprobación de los conselleiros de Educación y Sanidade, Román Rodríguez y Antonio Gómez Caamaño, «por sus decisiones para relegar a Vigo frente a ciudades mucho más pequeñas y querer darle un privilegio a Santiago» defendiendo una sola facultad en Galicia, apuntó el alcalde, Abel Caballero.
En lo que respecta a Peinador, el PSOE propone un acuerdo para pedir a la Xunta que haga públicas las cuentas de Turgalicia de los últimos 15 años, argumentando Caballero que «se financiaban vuelos a Santiago cuando se le negaba apoyo a Vigo». Por otro lado, se exigirá a la Diputación que actualice el convenio anual para obras de 5 a 6,5 millones.
Asimismo, el regidor dio cuenta de una nueva serie de ayudas aprobadas por el gobierno local, en este caso 46.000 euros para ayudar a 26 asociaciones a organizar actividades socioculturales. A esa cantidad, sumó los 370.000 euros para fiestas, «que demuestran que queremos una cultura viva y activa».
