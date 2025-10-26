Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP alerta del «deterioro» de la calle Núñez de Balboa

Sánchez urge al gobierno local mejorar la zona

Sánchez, en Núñez de Balboa.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, alerta del «abandono y el deterioro» de la calle Núñez de Balboa, urgiendo al gobierno local adoptar medidas para mejorar la zona, «visiblemente degradada».

Para los populares, esto ejemplifica «lo que hay detrás del escaparate que día a día nos intenta vender el alcalde». Luisa Sánchez indica que, según le trasladan los vecinos, hay falta de limpieza, muros en mal estado y problemas con las canalizaciones y la señalización.

