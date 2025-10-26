El PP alerta del «deterioro» de la calle Núñez de Balboa

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, alerta del «abandono y el deterioro» de la calle Núñez de Balboa, urgiendo al gobierno local adoptar medidas para mejorar la zona, «visiblemente degradada».

Para los populares, esto ejemplifica «lo que hay detrás del escaparate que día a día nos intenta vender el alcalde». Luisa Sánchez indica que, según le trasladan los vecinos, hay falta de limpieza, muros en mal estado y problemas con las canalizaciones y la señalización.