La planta de chips fotónicos de Sparc prevé captar hasta junio a medio centenar de ingenieros

Un proyecto que cada día está más cerca de la realidad que de las ideas. La planta de chips fotónicos de Sparc tiene ya varias cuentas atrás en marcha además de la del inicio de obras, con la colocación de la primera piedra antes de que acabe el año. Actualmente la compañía participada por Indra cuenta ya con una «estructura técnica» de 20 ingenieros viviendo en Vigo y trabajando en la rúa Areal. Sin embargo, su impacto en la ciudad crecerá en el primer semestre del 2026, ya que está previsto que se alcancen los 50 profesionales instalados en la misma.

Aunque por el momento se desconoce el ritmo en el que se irán efectuando dichas contrataciones, los contactos ya se están produciendo para atraer a especialistas a nivel internacional. La gran mayoría serán de origen europeo, aunque no se descartan norteamericanos o del resto de España, siendo además perfiles «senior» que llegarán de la mano de su familia. Es por ello que muchos ya están realizando las gestiones y contactos necesarios para la mudanza, incluyendo los contactos con centros educativos o todo el área metropolitana para elegir hogar.

Además del potencial de una planta que será única a nivel europeo, los factores socioeconómicos también están ayudando a decantar la balanza en favor de Vigo. La gastronomía, el entorno natural, la existencia de colegios bilingües o la tranquilidad frente a otras grandes ciudades son algunos de los motivos esgrimidos por los conocedores de este proceso, aunque no los únicos. A ellos se suman que «el coste de la vida sea mucho mejor que respecto a Madrid, Málaga o Barcelona», especialmente al mantenerse los salarios en los estándares europeos del sector. También la presencia de un aeropuerto internacional como el Francisco Sá Carneiro de Oporto o las conexiones por tren y avión con Madrid han sido cuestiones planteadas por los aspirantes.

Sinergias con otros sectores, como el automóvil

Algunos de ellos ya habían acudido previamente en otras ocasiones a Vigo y eran conocedores de otra de las fortalezas del proyecto participado por Indra. Las sinergias y ecosistema existente, especialmente con el sector del automóvil, es uno de esos «atractivos» destacados por ambas partes. «Por cada puesto de trabajo directo, se generarán entre 5 o 6 indirectos», destacaba el CEO de Sparc, Francisco Díaz, durante su intervención en el foro «Vigo, epicentro de la fotónica en España» organizado por Prensa Ibérica y FARO el pasado jueves en la ciudad. «Una fábrica se puede deslocalizar, un ecosistema es mucho más difícil, se arraiga en un territorio», señaló en el mismo foro el Delegado de Zona Franca, David Regades, sobre la importancia de abarcar toda su cadena productiva.

Mientras tanto, la construcción del edificio en el Parque Tecnológico y Logístico (PTL) de Valladares también levantó un gran interés en el sector de la construcción. En total, Zona Franca recibió 17 ofertas diferentes entre las que figuran nombres como Ferrovial, San José, Acciona, Copasa o Dragados. La adjudicación de las obras por un importe cercano a los 10 millones de euros es inminente, contando con un plazo de ejecución de 18 meses. Será entonces, en 2027, cuando se podrán empezar a fabricar las primeras obleas.