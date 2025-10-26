Modo Navidad en Vialia: luces, trineos, hielo y muchas luces

La próxima Navidad traerá una importante novedad en la programación de ocio diseñada por el Concello, que extenderá las actividades a la plaza pública de Vialia, «convirtiéndola en otro epicentro» de estas fiestas, explicó el alcalde vigués, Abel Caballero, asegurando que será un entorno «atractivo y único».

El objetivo de Vialia on Ice –nombre del proyecto– es crear un «recorrido envolvente con decoración, luz, color y ambientación sonora», por lo que se instalarán 75 casetas, pérgolas y estructuras de madera que generarán un pasillo repleto de luces.

Además, el ámbito contará con dos pistas de hielo, una infantil de 200 metros cuadrados y otra para adultos de 540.

Pérgola que se instalará en la plaza de Vialia. / Fdv

Además, la plaza contará con un tobogán de trineos neumáticos para deslizarse desde una altura de siete metros en un recorrido que alcanzará los 25 metros. La zona contará también con un gran árbol con iluminación led de 15 metros de altura y cinco de diámetro, detalló el regidor vigués. Las opciones de ocio se completarán con un tren infantil ambientado en la época.

«Es un nuevo espacio que abrimos a la Navidad de Vigo», concluyó Caballero. Vialia se suma así a otras iniciativas que se estrenarán este año como el mercadillo de Bouzas y que complementarán a otras ya consolidadas como el Cíes Market o el carrusel de Porta do Sol.