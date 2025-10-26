Abordan un buque que navegaba hacia Vigo cargado con 4.000 kilos de cocaína

Los golpes policiales al narcotráfico se suceden. Y varios de estos operativos de calado, de esos en los que los alijos se miden en toneladas, se han agolpado en estas últimas semanas. A los 3.650 kilos de cocaína incautados tras llegar a las costas gallegas en narcosubmarino y a los 2.400 trasladados a A Coruña tras ser interceptados frente a Madeira (Portugal), se acaba de unir el abordaje, a 600 millas de las Islas Canarias y en el marco de la Operación Traba, de un buque de abastecimiento, «Little Girls», que, a modo de barco nodriza, navegaba cargado con 4.000 kilos de cocaína y cuyo destino final era el puerto de Vigo, si bien una de las cuestiones que se investigarían es si los traficantes iban a hacer la descarga ilícita en el mar o ya en tierra firme. Aunque inicialmente se informó de que el alijo sumaba 6.500 kilos, al ser esa la estimación, las fuentes oficiales actualizaron la cifra avanzada la jornada tras el pesaje en tierra. Junto a la aprehensión de la droga, la Policía Nacional detuvo a los nueve tripulantes de la embarcación, entre ellos el cocinero y el capitán.

El «Little Girls», que antes se denominaba «Great Naos» según se puede leer aún en el casco, es una vieja embarcación «supply ship», de apoyo o abastecimiento, que se suele utilizar para transportar mercancías o provisiones para otros barcos o para instalaciones en alta mar. Construida en el año 1975, de 54 metros de eslora, 12 de manga y con bandera de Tanzania, había partido desde el puerto de Cristobal Anch (Panamá) en dirección a Vigo.

La DEA dio la pista y el abordaje se llevó a cabo el miércoles con apoyo de la Armada

El operativo lo llevó a cabo la Policía Nacional bajo la dirección de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y con el apoyo de la Armada Española. Fue la cooperación policial internacional, que tan buenos resultados está dando en la lucha contra el tráfico de drogas a gran escala, la que permitió esta incautación. La pista la dio la DEA este mismo octubre, el pasado día 8: alertó sobre un grupo criminal internacional que pretendía llevar a cabo el transporte de una gran cantidad de cocaína a través del Océano Atlántico.

Con valiosa información sobre la embarcación que transportaría la droga, la Policía Nacional inició las pesquisas para localizar el buque. Sabían el rumbo q ue iba a tomar y el modus operandi de los narcotraficantes. Y esta semana, el miércoles día 22 a las 21.30 horas, aún con luz del día, agentes del GEO abordaron el barco desde un buque de la Armada.

PI STUDIO

Una vez a bordo, los policías arrestaron a los nueve tripulantes. Según Narcodiario, son de origen latinoamericano. Los agentes se encontraron con «estructuras y construcciones ajenas a lo que se supone que es un buque de carga», que es donde se almacenaba el estupefaciente.

Los 4.000 kilos iban divididos en unos 190 fardos. La embarcación con la droga y los detenidos fue escoltada hasta el puerto de Arinaga, en Agüimes (Gran Canaria), lugar al que llegó ayer y donde se realizó la descarga de todo el estupefaciente entre fuertes medidas de seguridad. Hoy lunes por la mañana en Las Palmas habrá una rueda de prensa con presencia de jefes policiales entre los que estará Emilio Rodríguez Ramos, que está al frente del Greco Galicia.