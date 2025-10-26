De Marsella a Dunquerque con parada en Vigo: el debut del crucero de «Renaissance»

Domingo de estreno en el puerto de Vigo que dio su primera bienvenida al crucero francés Renaissance, al que la nueva armadora francesa Compagnie Française de Crosières acaba de darle una nueva vida tras navegar como Maasdam para la Holland America Line desde que fuera construido en Italia en 1992.

El renovado crucero arribó dentro de un recorrido posicional entre Marsella y Dunquerque del que disfrutan 1.088 pasajeros que viajan acompañados por 512 tripulantes según informó la agencia Pérez y Cía. Vigo es el último puerto de su recorrido de once noches en el que previamente había pasado por Cartagena, Almería, Gibraltar, Cádiz y Leixoes. De 55.575 toneladas brutas y 220 metros de eslora por 31 de manga, el Renaissance volverá a Vigo el próximo 4 de noviembre.

Por otra parte las huelgas portuarias en Portugal acercarán el próximo miércoles al mega crucero Britannia, que coincidirá con otro gigante, su compañero de flota Iona. Se espera que esta imprevista doble escala propicie el desembarco de unos 9.000 cruceristas.