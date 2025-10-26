El Concello eleva en 2026 las rebajas y exenciones fiscales a casi 9,4 millones

El Concello tiene ya definido el marco presupuestario con el que se regirá el próximo año después de que el gobierno local validase las cuentas para 2026, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero con un importe récord de 345,4 millones. Para sustentar esa cifra, los ingresos provienen mayoritariamente de las aportaciones del Gobierno central y de la recaudación mediante impuestos y tasas municipales, pero como es habitual, el Concello aplica distintas bonificaciones y exenciones a los contribuyentes que, el próximo año, superarán por primera vez los nueve millones de euros, tal y como consta en el informe elaborado por el área de Hacienda que forma parte de la documentación presupuestaria.

En concreto, el «ahorro» a ciudadanos y empresas será de casi 9,4 millones, una cifra que crece en casi 400.000 euros respecto a la prevista en el presupuesto del año en el curso, según los informes de los técnicos municipales.

De esta forma, de los casi 131 millones previstos de ingresos vía impuestos y tasas para el próximo ejercicio, el Concello estima que contará con algo más de 122 millones. Los beneficios fiscales son de dos tipos, los obligados por la legislación vigente, cuya suma total roza los 6,5 millones, y aquellos que el Concello adopta de forma voluntaria para beneficiar a colectivos especialmente sensibles o para facilitar aquellas actuaciones que incorporen medidas en favor de la sostenibilidad o con un marcado interés general, que el próximo alcanzarán una cifra superior a los 2,9 millones. La administración general del Estado compensará con algo más de medio millón de euros al Concello por los descuentos aplicados.

«Estamos hablando de 9,4 millones de euros para mejorar la vida de las familias numerosas, de las personas con menos recursos, de ciudadanos con movilidad reducida», destaca el alcalde, Abel Caballero, sobre las medidas adoptadas.

El grueso de beneficios fiscales se corresponde con los relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ascendiendo la cantidad total a casi 5,4 millones de euros, con exenciones obligatorias por importe de 3,6 millones para bienes de titularidad pública, de la Iglesia Católica, centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos o de la Cruz Roja.

Exenciones y bonificaciones fiscales en impuestos y tasas municipales / Hugo Barreiro

Por lo que respecta a las bonificaciones, la cifra más elevada se corresponde con los 114.400 que se ahorran los propietarios de inmuebles que hayan realizado instalaciones de sistema para mejorar la eficiencia energética, mientras que los contribuyentes con familias numerosas suman unos descuentos de 88.400 euros. Aquellos que realicen obras de urbanización o viviendas de protección también cuentan con bonificaciones, cuyo importe global asciende a 31.200 y 16.640 euros, respectivamente.

El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, con el que se prevé recaudar más de 15 millones el próximo año, contempla exenciones y rebajas que suman casi 2,5 millones de euros. Algo más de la mitad de esa cifra (1,3 millones) se corresponde con las aplicadas a propietarios de vehículos históricos, pero también se contemplan para personas con movilidad reducida (748.800 euros), o por el tipo de motor (213.200 euros).

En el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, la principal bonificación tiene que ver con las transmisiones «mortis causa» a favor de familiares, cuya cuantía global sube a 650.000 euros. Mientras, el Impuesto de Actividades Económicas fija bonificaciones a favor de cooperativas (78.000 euros), por inicio de actividad (20.800 euros) o por creación de empleo (10.400 euros), ascendiendo el total del tributo a 197.600 euros. También hay rebajas fiscales en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuya cuantía será de 516.200 euros. Se pueden beneficiar obras de viviendas protegidas o actuaciones de especial aprovechamiento energético.

También hay bonificaciones en las tasas del agua o la basura, llegando en este segundo apartado por ejemplo a 3.900 familias.