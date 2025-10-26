El BNG pide más bibliotecas

El BNG, aprovechando la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas, criticó la «grave carencia» de espacios públicos en Vigo, viendo totalmente insuficientes que solo hay dos para 300.000 habitantes.

Culpan al gobierno municipal «pola falta de vontade política» de no desarrollar una red municipal en barrios y parroquias y recuerdan que fue la formación nacionalista la que abrió en 2011 desde la Concejalía de Cultura la biblioteca Neira Vilas en O Calvario.

«En vez de bibliotecas, o goberno ofrece salas de estudo, que só serven a un sector concreto da poboación e en períodos limitados», criticó la edil del BNG, Ana Martínez.