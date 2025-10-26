El aeropuerto de Vigo enfría su oferta: pasa de seis a cuatro rutas este invierno

Cambio lunar y de estación para el aeropuerto de Vigo. Con la entrada de la temporada baja aeronáutica este martes, la terminal pasará a estar en un «cuarto menguante» que se prolongará durante todo el otoño e invierno. Y es que si en el arranque de la misma en 2024 llegó a las siete rutas anuales fijas por primera vez desde 2011, en los próximos cinco meses tendrá un máximo de seis y un mínimo de cuatro, lo que le devuelve a los peores momentos de la pasada década. En resumen, en Peinador habrá menos compañías al consumarse el portazo definitivo de Ryanair, menos destinos, menos plazas... pero casi las mismas operaciones comerciales.

Según los datos de la web Flightconnections entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo habrá 3.336 vuelos, prácticamente a la par que los 3.324 servicios comerciales regulares registrados por Aena el ejercicio anterior. En cualquier caso, los desvíos por temporales u otras incidencias —como la avería del ILS en octubre— harán que esta cifra suponga prácticamente un «tope» más que un suelo. En cuanto a los asientos ofertados la caída será del 3,8%, manteniéndose con 537.510 a la venta.

La ruta a Madrid seguirá siendo el principal sostén de una terminal que ya acusa el efecto del AVE al aumentar Iberia el peso de Air Nostrum en la operativa. La primera tendrá 692 frecuencias (22,8% menos que en 2024) mientras que su franquiciada pasa de 164 a 468. Esto supondrá una reducción de plazas al emplear esta última los CRJ-1000 de un centenar de butacas. La buena noticia llegará con Air Europa, que se reforzará como líder indiscutible en Vigo con 1.200 frecuencias. Tras las obras del pasado otoño en una de las pistas de Barajas que le obligaron a suprimir varias de ellas, este año mantendrá las cuatro frecuencias diarias por sentido, con excepción de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Rutas directas desde peinador en la temporada de invierno / Hugo Barreiro

Vueling mantendrá el crecimiento de los meses anteriores (12,2%) a Barcelona hasta alcanzar las 410 frecuencias, aunque no compensará la desaparición desde marzo de Ryanair, que sumó 98 en su último invierno en la segunda conexión por tráfico en Peinador. Las 74.200 plazas ofertadas supondrán recuperar solo la mitad de las que la irlandesa eliminó. Con el Año Nuevo esta compañía asestará su segundo y último golpe con el adiós del vuelo a Londres-Stansted. La única ruta internacional del aeródromo vigués se despedirá el 4 de enero, días después de que finalice el contrato con el Concello de 625.000 euros anuales. Hasta entonces habrá vuelos los martes, miércoles y sábados, con un ligero refuerzo durante la Navidad. En total 60 vuelos y 11.382 para despedir a la city londinense.

Las mejores noticias llegarán, como es ya habitual, con Binter y su apuesta por Vigo. El archipiélago canario tendrá más de diez vuelos semanales —superando los presentes en Barcelona— durante diciembre. Las rutas de Tenerife Norte (260 vuelos) y Gran Canaria (214) serán las únicas con cifras en positivo durante este invierno.

Después de fulminar la conexión a Valencia —14.300 plazas el pasado invierno— en agosto, Air Nostrum reducirá la de Palma de Mallorca al mínimo, concentrándose en Navidad y algunas fechas de febrero y marzo para el Imserso. Las esperanzas en una luna nueva o llena en primavera que invierta la tendencia son casi nulas.