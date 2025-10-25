Vecinos de Teis critican que llevan esperando 11 años por la biblioteca
La Asociación Veciñal de Teis, coincidiendo con el Día Mundial de las Bibliotecas que se celebra el 24 de octubre, denunció ayer que la parroquia lleva once años esperando «por la construcción de una biblioteca municipal». «Nestes anos Abel Caballero, alcalde de Vigo, anunciou en 21 ocasións a construción da biblioteca para Teis», reprocha.
