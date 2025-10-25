El TSXG apoya la fórmula propuesta por Vigo para no perder jueces instructores
La junta sectorial de Instrucción elevó un acuerdo que les permitiría seguir contando con 8 magistrados a partir de 2026 para el caso de que el Gobierno no cumpla su compromiso
La eliminación del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo para crear el segundo de Violencia sobre la Mujer, aprobada por el Gobierno central en un Real Decreto publicado en el BOE el 4 de junio, tuvo el rechazo unánime de toda la Ciudad de la Justicia. "Es un atropello", denunciaron jueces, letrados judiciales, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores al unísono. El Ministerio de Justicia reaccionó y, semanas después, tras la intermediación también del alcalde Abel Caballero, se comprometió a crear una nueva sala instructora para evitar el recorte y paliar así el error cometido con la ciudad olívica. La promesa está ahí, pero todavía no se ha oficializado de ninguna manera. Por ello los jueces han propuesto, en una junta sectorial celebrada esta semana, una fórmula que, a partir de 2026, permitiría mantener a los mismos ocho magistrados instructores aún en el caso de que el ministerio no cumpliese su compromiso o no lo hiciese a tiempo.
La junta sectorial de jueces de Instrucción de Vigo se celebró el lunes 20 de octubre con la presencia también del juez decano, Germán Serrano. En la misma, y de forma unánime, aprobaron solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que el actual titular del Juzgado de Instrucción número 8 quede adscrito, a partir del 1 de enero de 2026, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, la nueva estructura que también entrará en vigor en esa fecha en el marco de la gran reforma judicial. Aunque este juzgado, el 8, es el que se transformará en el segundo de Violencia sobre la Mujer, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se ha determinado que la plaza del nuevo juez de violencia de género saldrá a concurso y el que está en Instrucción 8 quedará a disposición del TSXG, lo que da viabilidad a la propuesta que acaban de hacer los magistrados olívicos.
Gran carga de trabajo
El actual titular del 8 pasaría así de alguna manera a realizar funciones de refuerzo, pero como si de un titular más se tratase, encargándose de los asuntos que ya lleva a día de hoy en su juzgado además de los que le correspondan partir del 1 de enero del próximo año por reparto ordinario, incluyéndose en este reparto "las guardias ordinarias y las guardias de juicios inmediatos de delitos leves". "De esta forma se garantiza el derecho al juez predeterminado por ley y se mantiene la eficacia en la instrucción judicial", destacan los magistrados en su acuerdo. "El juez que ya viene conociendo de los asuntos seguirá ocupándose de los mismos hasta su terminación", agregan, garantizándose además la "seguridad jurídica" para todos los operadores jurídicos y la "salud laboral" del resto de magistrados, "dada la extraordinaria carga de trabajo" existente en los juzgados de Instrucción.
Precisamente, este acuerdo y otros adoptados en el marco de la misma junta sectorial fueron abordados ayer en el Pleno de la Sala de Gobierno del TSXG. Las fuentes oficiales consultadas indicaron que el Alto Tribunal gallego no ha mostrado objeción a la propuesta de los magistrados vigueses, elevándola al Consejo General del Poder Judicial de cara a que este órgano revise que se pueda llevar a cabo.
Mantener los ocho jueces de Instrucción es una exigencia prioritaria en Vigo, que celebra que, a la vez, se haya ganado una segunda plaza para luchar contra la violencia machista.
La gran reforma: un equipo de apoyo fijo de "al menos" seis funcionarios por magistrado
La junta sectorial de Instrucción abordó otro tema importante. El 31 de diciembre entrará en vigor el Tribunal de Instancia de Vigo. Los jueces ya no tendrán juzgados estancos y deberán relacionarse con una gran oficina judicial que, dividida en servicios generales, estará integrada por 41 letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y 364 funcionarios. Los magistrados, en dicha junta, aprobaron también por ello una serie de propuestas de cara a la coordinación entre la Sección de Instrucción en la que estarán todos ellos –cada uno con su correspondiente plaza de la 1 a la 8– y la oficina judicial donde trabajarán letrados judiciales y funcionarios.
Las normas que plantean son, en primer lugar, que en cada causa judicial intervenga, en la fase de tramitación, un único LAJ y un único funcionario, "que sirvan como directo interlocutor con el juez". Proponen también que cada plaza disponga de un grupo de apoyo directo al juez "perfectamente determinado" de funcionarios "en número no inferior" a seis trabajadores. Y que el servicio de guardia se preste asimismo por "equipos perfectamente determinados y estables". Otra cuestión que ponen sobre la mesa es que la agenda de señalamientos "corresponda en exclusiva al magistrado/a", que podrá impartir las instrucciones que considere pertinentes en aquellas cuestiones "que afecten a los asuntos o procedimientos sobre los que deba resolver".
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»