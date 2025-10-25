El TSXG apoya la fórmula propuesta por Vigo para no perder jueces instructores

La eliminación del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo para crear el segundo de Violencia sobre la Mujer, aprobada por el Gobierno central en un Real Decreto publicado en el BOE el 4 de junio, tuvo el rechazo unánime de toda la Ciudad de la Justicia. "Es un atropello", denunciaron jueces, letrados judiciales, fiscales, funcionarios, abogados y procuradores al unísono. El Ministerio de Justicia reaccionó y, semanas después, tras la intermediación también del alcalde Abel Caballero, se comprometió a crear una nueva sala instructora para evitar el recorte y paliar así el error cometido con la ciudad olívica. La promesa está ahí, pero todavía no se ha oficializado de ninguna manera. Por ello los jueces han propuesto, en una junta sectorial celebrada esta semana, una fórmula que, a partir de 2026, permitiría mantener a los mismos ocho magistrados instructores aún en el caso de que el ministerio no cumpliese su compromiso o no lo hiciese a tiempo.

La junta sectorial de jueces de Instrucción de Vigo se celebró el lunes 20 de octubre con la presencia también del juez decano, Germán Serrano. En la misma, y de forma unánime, aprobaron solicitar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que el actual titular del Juzgado de Instrucción número 8 quede adscrito, a partir del 1 de enero de 2026, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, la nueva estructura que también entrará en vigor en esa fecha en el marco de la gran reforma judicial. Aunque este juzgado, el 8, es el que se transformará en el segundo de Violencia sobre la Mujer, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya se ha determinado que la plaza del nuevo juez de violencia de género saldrá a concurso y el que está en Instrucción 8 quedará a disposición del TSXG, lo que da viabilidad a la propuesta que acaban de hacer los magistrados olívicos.

Gran carga de trabajo

El actual titular del 8 pasaría así de alguna manera a realizar funciones de refuerzo, pero como si de un titular más se tratase, encargándose de los asuntos que ya lleva a día de hoy en su juzgado además de los que le correspondan partir del 1 de enero del próximo año por reparto ordinario, incluyéndose en este reparto "las guardias ordinarias y las guardias de juicios inmediatos de delitos leves". "De esta forma se garantiza el derecho al juez predeterminado por ley y se mantiene la eficacia en la instrucción judicial", destacan los magistrados en su acuerdo. "El juez que ya viene conociendo de los asuntos seguirá ocupándose de los mismos hasta su terminación", agregan, garantizándose además la "seguridad jurídica" para todos los operadores jurídicos y la "salud laboral" del resto de magistrados, "dada la extraordinaria carga de trabajo" existente en los juzgados de Instrucción.

Precisamente, este acuerdo y otros adoptados en el marco de la misma junta sectorial fueron abordados ayer en el Pleno de la Sala de Gobierno del TSXG. Las fuentes oficiales consultadas indicaron que el Alto Tribunal gallego no ha mostrado objeción a la propuesta de los magistrados vigueses, elevándola al Consejo General del Poder Judicial de cara a que este órgano revise que se pueda llevar a cabo.

Mantener los ocho jueces de Instrucción es una exigencia prioritaria en Vigo, que celebra que, a la vez, se haya ganado una segunda plaza para luchar contra la violencia machista.