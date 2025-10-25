Un tren con origen en Vigo, obligado a retroceder más de 200 kilómetros por una avería en Palencia

Viajar en tren es una aventura, para lo bueno y para lo malo. Así lo han podido constatar los viajeros del Alvia 620 entre Vigo y Barcelona que este sábado se ha visto obligado a hacer más de 200 kilómetros «extra» debido a una avería en la infraestructura entre Palencia y Burgos.

El recorrido comenzó a las 7:48 horas de la mañana en la estación de Guixar en autocar debido a las obras de adaptación al Corredor Atlántico en el acceso al puerto olivíco. Tras el paso por Redondela para recoger viajeros, finalmente llegaba a la estación de Ourense con diez minutos de retraso, lo que provocó que el tren no iniciara su marcha hasta después de las 9.35 horas. Tras recorrer a 80 km/h el renovado tramo a Monforte de Lemos -reabierto hace ahora un año- y sumar algunos minutos de demora, todo parecía indicar que a su llegada a León había recuperado la normalidad. Nada más lejos de la realidad.

Pese a que el convoy de la serie 130 alcanzó los 220 kilómetros por hora a través de los Campos de Castilla, al llegar a Palencia permaneció parado durante más de 40 minutos sin motivo aparente. Fue entonces, sobre las 14.50 horas, cuando varios pasajeros recibieron un SMS en el que se indicaba que retrocederían hasta León para poder continuar la marcha. Y es que una avería en la catenaria entre la capital palentina y Burgos impedía continuar el recorrido por la linea de Alta Velocidad, siendo necesario "desandar" el camino con 106 kilómetros a la ida y otros tantos a la vuelta. El trayecto se realizaría además por la vía convencional, lo que obligaría a reducir a 180 kilómetros por hora la velocidad máxima del mismo.

En ese momento se informó de un retraso mínimo estimado de hora y media, lo que obligaría a reintegrar el importe íntegro de los billetes a los viajeros. Este servicio entre Vigo y Barcelona-Sants es conocido como "el pulpo" y tiene fama de ser uno de los que más usuarios mueve por frecuencia de toda España por la elevada cantidad de relaciones intermedias que cubre. Entre las ciudades con parada se encuentran Ponferrada, Burgos, Pamplona o Tarragona, entre otras. Cuenta con capacidad para 299 pasajeros y este sábado circulaba totalmente lleno. De hecho, muchos de ellos contaban con billetes de enlace en Miranda de Ebro hacia Bilbao o en Vitoria y Barcelona a otros puntos. La previsión, en cualquier caso, es que llegará a la catalana estación de Sants al filo de la medianoche.

Como curiosidad, cuando el tren arrancó por primera vez de la estación leonesa a escasos metros de la ella se iniciaba el partido entre la Cultural Leonesa y la AD Ceuta de Segunda División. Tras el regreso marcha atrás, arrancaban de nuevo cuando pitaban el final de partido en el Reino de León con victoria visitante.