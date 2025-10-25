Un suceso «de serie»

La nueva producción de Atresplayer, la serie Ágata y Lola, sigue utilizando las calles Vigo como escenario para una nueva propuesta policiaca. La ficción es una apuesta de futuro para el Prime Time de Antena 3, que también estará disponible en la plataforma de la cadena. Eva Martín y Mireia Oriol son las actrices protagonistas, aunque junto a ellas hay otros grandes nombres como el de Mariano Peña.

Concretamente ayer, el rodaje se ubicó en la zona del Náutico. García Olloqui fue el escenario de un falso suicidio, una escena que promete ser clave en el desarrollo de la trama.

La serie se grabará íntegramente en Vigo y alrededores y estará compuesta por ocho episodios de 50 minutos.

Ágata y Lola es un procedimental policiaco que gira en torno a la alianza entre dos mujeres completamente diferentes: Lola Castro (Eva Martín), inspectora empática e impulsiva del Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo, y Ágata Díaz (Mireia Oriol), una joven policía apasionada por la criminología cuya prometedora carrera se ha visto interrumpida tras sufrir un bloqueo durante un operativo, lo que la llevó a su diagnóstico de autismo. Desde entonces, trabaja entre expedientes en el archivo de la policía, un entorno más tranquilo, alejada de la acción.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos tradicionales, mientras aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes. La pieza busca romper prejuicios y barreras sociales. La serie, producida por Atresmedia en colaboración con Portocabo ('Honor'), cuenta con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos y está dirigida por María Togares y Oriol Ferrer.