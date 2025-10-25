El reto de interpretar los datos de los 2.500 diabéticos adultos que ya monitorizan su glucosa

Con un centímetro más de diámetro que una moneda de dos euros, lo colocan en la parte posterior del brazo. Son los sensores para la monitorización de la glucosa en sangre, que han supuesto una revolución para los pacientes con diabetes. Les evitan los pinchazos en la punta de los dedos y proporciona información continua de su estado y evolución. Esto permite controlar mejor su enfermedad y ganar calidad de vida. Primero se financió su uso para los pacientes con diabetes tipo I y, empezando por los niños. Hace dos años, se extendió a los de tipo II que se medican con dosis múltiples de insulina. En la actualidad, en el Área Sanitaria de Vigo ya son 2.500 las personas que cuentan con ellos. La valiosa e ingente cantidad de información que aportan puede resultar abrumadora si no se sabe interpretar, algo que le está sucediendo a los sanitarios no especializados en la materia.

«Está cogiendo un ritmo tal, que se crea una brecha tecnológica: los avances van más rápido que la formación», explica el enfermero Enrique Núñez, educador terapeuta de Endocrinología del Complejo Hospitalario de Vigo (Chuvi). Por ello, desde el servicio han organizado unas jornadas de formación para personal de Medicina y Enfermería de Atención Primaria, con tres mañanas de rotación por su consulta en el Meixoeiro.

La información que ofrecen estos sensores se puede ver en tiempo real y desde el móvil de cada persona. A finales de 2024,en el marco del proyecto E-Diabetes, la Consellería de Sanidade dio el paso de volcar todos los datos con solo tres segundos de retraso en la plataforma Telea, accesible desde la historia clínica electrónica del paciente para cualquier profesional del Sergas o del 061.

Además, esos sensores se conectan con las bombas de insulina, un pequeño dispositivo que la administra de forma continua a través de un catéter, imitando la liberación natural del páncreas. Los sensores les suministran información para que vayan corrigiendo la programación de medicación establecida en función de cómo se desvíe la glucosa cada día. En el Área Sanitaria de Vigo hay 200 adultos que se medican con estas bombas y también 117 niños —es el tratamiento indicado en edad pediátrica—..

«Se han convertido en una herramienta fundamental para el día a día de los diabéticos», destaca Enrique Núñez y asegura que, gracias a estos dispositivos, su realidad ha cambiado «de forma abismal».

La endocrinóloga del Chuvi Beatriz Martiñán cuenta que los sensores aportan a los sanitarios «una información supervaliosa, por ejemplo, para ajustes de tratamiento o de dieta». También para ver su estado a distancia, favoreciendo la consulta telefónica. «Es superintersante» para todos los diabéticos, pero es «imposible» que el sistema público se lo pueda financiar a todos y algunos pacientes optan por sufragárselo.

Han detectado que «hay mucho desconocimiento» por parte de Atención Primaria y de otros servicios sobre cómo funcionan. «Recibimos llamadas con dudas todos los días». Así que han ideado esta formación teórica y práctica, que comenzarán con un proyecto piloto por Primaria, con los que comparten la atención a estos pacientes o a los que pueden llegar con complicaciones.

La idea es enseñarles a interpretar de forma rápida y eficiente los datos y a buscar patrones que les ayuden con el diagnóstico y a detectar los problemas. «Sobre todo, que pierdan el miedo, porque si no sabes manejarlos, es un exceso de información», explican. Verán cómo se colocan los sensores y la bomba de insulina; cómo resolver cuando se desvinculan; cómo funcionan... También les informarán de otras aplicaciones que les pueden ayudar. Con esta acción, buscan reducir visitas a urgencias y derivaciones