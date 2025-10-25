Los radiólogos mantienen la huelga y desde el Sergas llaman al diálogo y la responsabilidad

Los radiólogos que mantienen una huelga indefinida desde hace casi 20 días en demanda de más médicos de guardia volvieron a concentrarse ayer ante el Cunqueiro. Al mismo tiempo, el Sergas envió a los medios un comunicado del Servicio de Radiología con un llamamiento al comité de huelga para que se abra un «diálogo inclusivo, transparente y representativo de todo el colectivo médico, no solo de quienes mantienen la huelga». E insta a actuar con «responsabilidad, generosidad y sentido del deber» por el bienestar de los pacientes.