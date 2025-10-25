El PP pide que se aclare un gasto para gestionar fondos europeos

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclama al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicaciones por el desembolso aprobado de casi 900.000 euros para contratar a una empresa que se encargue de la captación y gestión de fondos europeos cuando ya existe una concejalía con competencias sobre esta cuestión.

«Qué es lo que hacen en ese departamento? ¿A qué se dedican?», se pregunta Sánchez, que entiende que la decisión adoptada por el gobierno local «es el reconocimiento de la ineptitud de Caballero para gestionar los fondos europeos».

En esta línea, la líder del PP pone el foco en los 4,5 millones no ejecutados por el Concello, explica, para cinco proyectos que buscaban ejecutar obras en la casa consistorial, impulsar un Amazon local, la reforma del mercado de Teis y la creación de parques infantiles en Torrecedeira y Berbés.

«La ciudad continúa esperando explicaciones del señor Caballero y no es una cuestión menor, pero parece que no se le ocurre cómo darle la vuelta para evadir su responsabilidad en este asunto, que nos parece de la máxima gravedad», apuntó Luisa Sánchez.

Por ello, defenderán en el pleno del lunes una moción para «exigir responsabilidades políticas» y reclamar la creación de una comisión de seguimiento.