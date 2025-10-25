Galerías históricas
Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
El negocio de hostelería más emblemático de la playa de Samil que queda todavía en pie tras la demolición de As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido este último en el Marina Cíes), dirá también adiós el próximo mes de noviembre. Después de cuatro décadas instalado en el paseo de la playa viguesa, Di San Remo cierra. Echamos la vista atrás para recordar cómo era este arenal antes de 1985, cuando se erigió el icónico establecimiento que llegó a contar con un tobogán acuático.
