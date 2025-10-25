Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galerías históricas

Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia

Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia

Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia

Ver galería

Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia /

Marta Clavero

Hilda Gómez

El negocio de hostelería más emblemático de la playa de Samil que queda todavía en pie tras la demolición de As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido este último en el Marina Cíes), dirá también adiós el próximo mes de noviembre. Después de cuatro décadas instalado en el paseo de la playa viguesa, Di San Remo cierra. Echamos la vista atrás para recordar cómo era este arenal antes de 1985, cuando se erigió el icónico establecimiento que llegó a contar con un tobogán acuático.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
  2. Muere una conductora tras un accidente en Redondela
  3. Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
  4. Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
  5. Davila 23/10/2025
  6. «A morte nos teus ollos»: la historia no contada del crimen de Nigrán salta a la gran pantalla
  7. El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios
  8. El cura Marcos Torres recibirá un homenaje el 9 de noviembre en Lalín con misa y una comida

El juicio por el crimen de Coia expone al acusado ante un jurado popular y una petición fiscal de 22 años de cárcel

El juicio por el crimen de Coia expone al acusado ante un jurado popular y una petición fiscal de 22 años de cárcel

Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia

Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia

Pelea entre hinchas del Niza y el Celta en un bar de Vigo: «De repente llegaron los ultras del Celta y empezaron a volar ladrillos»

Pelea entre hinchas del Niza y el Celta en un bar de Vigo: «De repente llegaron los ultras del Celta y empezaron a volar ladrillos»

Los padres de la menor agredida en el colegio Monterrey: «La usaban como saco de boxeo»

Los padres de la menor agredida en el colegio Monterrey: «La usaban como saco de boxeo»

Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera

Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera

Anush Sukiasyan: «El lenguaje claro es un paso fundamental para una democracia efectiva y participativa»

Anush Sukiasyan: «El lenguaje claro es un paso fundamental para una democracia efectiva y participativa»

El investigado por el accidente mortal de O Rosal superó 8 veces los 200 km/hora la tarde que arrolló a la moto de Brais

El investigado por el accidente mortal de O Rosal superó 8 veces los 200 km/hora la tarde que arrolló a la moto de Brais

La edad media de los compradores de vivienda en Vigo se acerca a los cincuenta años

La edad media de los compradores de vivienda en Vigo se acerca a los cincuenta años
Tracking Pixel Contents