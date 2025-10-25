Mitsubishi adquiere las principales autovías entre Oporto y la frontera

Las conexiones en la Eurorregión están ya bajo dominio samurái. El fondo First Sentier Group, controlado por el banco japonés Mitsubishi UFJ, acaba de hacerse con la explotación de las autovías A27 y A28 que comunican Oporto, Viana do Castelo, Ponte da Lima y Caminha. Esta última es una autovía de pago blando —antigua SCUT— que conecta el litoral norte luso entre Caminha, Viana do Castelo y Oporto es la alternativa más económica para viajar por la Eurorregión y la más rápida para llegar al aeropuerto de Francisco Sá Carneiro. Su peaje, de 1,3 euros, contrasta con los 9,75 de la A-3 por Braga y los 12,05 que exige Audasa por viajar a Santiago de Compostela.

El pasado 1 de enero se liberó en dos de sus tramos en virtud de lo aprobado por el parlamento portugués el pasado año. Así, el emporio del conocido fabricante de automóviles, motos y electrodomésticos logra sumarse al lucrativo negocio de las infraestructuras en Galicia y Portugal.

El Jornal de Negocios luso confirmaba esta semana que la Autoridade da Concorrência (AdC) había aprobado la compra de DIF 4 y de Fados II, concesionarias de estas autovías y la A22 del Algarve. Ambas se unen a la cartera en el país vecino de First Sentier Group, donde ya figuraba la A-41 (61 kilómetros) que sirve como circunvalación de Oporto. Se desconoce el importe de la operación, aunque las ofertas previas superan los 330 millones de euros por ambas.

Origen centenario

La entidad tiene su origen en el banco Mitsubishi, fundado por el samurái Yatarō Iwasaki en 1880 y que daba soporte económico a sus actividades industriales en navegación o minería. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, esta familia «troceó» sus distintas divisiones en un mismo conglomerado que funcionaba de forma autónoma a nivel interno. En 1995 se fusionó con el Banco de Tokio y una década después con UFJ Holdings, dando lugar a uno de los tres principales compañías de inversión en el país nipón.

En su accionariado están JPMorgan o Toyota. La filial del MUFJ controló hasta 2023 el operador de aparcamientos Parkia, propietaria del de O Berbés en Vigo y el de A Palma en Baiona. En el país vecino ya controlaba Finerge, una empresa de renovables, así como Magestop, operadora de dos centrales de biomasa.

Esta adquisición ya fue intentada por Globalvia, controladora de la AP-9 gallega a través de Audasa entre 2018 y 2022. Al sur del Miño ya tiene el 96% de la Transmontana A4 (194 kilómetros entre Vila Real y Bragança hasta 2038) y la totalidad de la A-23, con 198 kilómetros hasta 2029 entre Abrantes y A Guarda.