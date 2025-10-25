Una madre y sus dos hijos afrontan prisión acusados de vender droga en un narcopiso
Una mujer de 55 años afronta 6 años de prisión y sus dos hijos de 23 y 29 se enfrentan a 4 años acusados de tráfico de drogas por la supuesta venta de cocaína y heroína en un narcopiso en Vigo donde los compradores, la mayoría de las veces, consumían las dosis allí mismo. El juicio está fijado para la próxima semana en la Sección Quinta de la Audiencia de Vigo.
