Lección magistral de veganismo

Alimentación, cosmética, moda. Son algunos de los sectores que se dan cita este fin de semana en el recinto ferial del Ifevi en la quinta edición de Vegana.gal, un certamen consolidado en el panorama estatal y que pretende convertirse una lección magistral de imaginar un mundo en el que prime el respeto al animal y se acabe con el sufrimiento de la especie.

Más de 100 expositores se reparten por el Ifevi en un programa cargado de alternativas para las decenas de asistentes que se dieron cita desde la mañana en la primera jornada —el evento culminará hoy con un horario de 10.00 a 20.00 horas)— y en el que hay hueco para personas de todas las edades, estando permitida (como es lógico) la asistencia de mascotas.

Uno de los puestos en el ifevi. / Pedro Mina

Cinco charlas se impartieron durante la primera sesión, abordando entre otras cosas como una alimentación basada en plantas puede ayudar a controlar el colesterol o llevar una alimentación saludable totalmente vegana.

Hubo espacio también para dos showcooking, pero también para disfrutar de literatura y de documentales, mientras que los más pequeños pudieron colocarse el gorro de chef para iniciarse en la cocina y probar nuevas recetas, modelar arcilla, disfrutar de cuentacuentos o disfrutar de la zona de juego libre y de opciones muy didácticas para iniciarse en el veganismo. Una parte esencial de la feria está dedicada a santuarios y ONG que ilustraron a los visitantes sobre la protección y el cuidado a los animales que defienden.

Puestos de comida «100% vegetal» y creaciones originales y novedosas completan el menú de una feria imprescindible para el veganismo, que no se quiso perder el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acudió por la tarde al evento.