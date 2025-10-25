El investigado por el accidente mortal de O Rosal superó 8 veces los 200 km/hora esa tarde

A las 16.38 horas del pasado 15 de julio, el motor del BMW M4 que conducía el joven murciano Fermín M.L., el único investigado por el choque mortal en el que perdió la vida el rosaleiro Brais Otero, se paró, registrando su vehículo una velocidad de 68 km/hora. Segundos antes, con el coche en marcha, circulaba a 100 Km/hora, y un minuto antes a 162 km/hora.

Son los datos que recoge la «caja negra» del vehículo que impactó contra la moto del joven de O Rosal, que murió en el acto, y que la acusación particular ha entregado al Juzgado de Instrucción Nº1 de Tui para que se tenga en cuenta en el informe de reconstrucción del accidente por parte del departamento especializado de la Dirección General de Tráfico.

En este mismo informe de velocidades del BMW M4, al que ha tenido acceso FARO, se desprende que, solo ocho minutos antes del accidente de tráfico, Fermín circulaba a 212 Km/h por la carretera de Baiona-A Guarda, y que esa tarde le saltó hasta en ocho ocasiones la alarma de límite de velocidad, que tenía configurada cada vez que superaba los 200 km/h.

Datos solicitados a un concesionario de BMW en Vigo

El informe de velocidades del vehículo de alta gama de Fermín, junto a otro de trayectos, fue solicitado a un concesionario oficial de BMW en Vigo, que accedió a los datos técnicos almacenados en el sistema electrónico del BMW M4 que causó el siniestro, matriculado en abril de este 2025.

La moto destrozada en el lugar del accidente, en O Rosal. / G24/RTVG

En este sentido, la Guardia Civil considera que los datos almacenados en la unidad de control eléctrico del vehículo pueden resultar «esenciales» para dar respuestas a este accidente, concretamente a cuestiones como el «itinerario» seguido, «la velocidad en el momento de máximo enganche con la motocicleta», la velocidad de circulación previa al choque o el uso de los sistemas de frenado.

El choque mortal se produjo en la vía rápida que conecta Tomiño con Rosal y A Guarda, en un tramo limitado a 90 km/hora, cuando el conductor del BMW de alta gama arrolló a la motocicleta Kawasaki del fallecido tras invadir su carril en una maniobra de adelantamiento.

Anxo Gutiérrez

Ese día, 15 de julio, Fermín arrancó su coche a las 11.06 horas, y, desde Vigo, puso rumbo al Val Miñor, por cuyas carreteras circuló a una velocidad muy superior al límite permitido. A las 14.36 horas le saltó por primera vez la alarma de límite de velocidad, cuando circulaba a 210 km/h.

En la autopista del Val Miñor volvió a poner el BMW a más de 200 km/h; luego hizo parada en Oia a las 15.50 horas y el coche no volvió a registrar una parada del motor hasta las 16.38 horas, momento en el que se cruzó en el camino de Brais Otero, el joven de O Rosal que falleció ese mismo día y a esa misma hora.

A consecuencia del gravísimo accidente, el murciano Fermín M.L., de 25 años, está siendo investigado por delitos de homicidio imprudente, abandono del lugar del accidente y/o omisión del deber de socorro. Además, permanece en libertad provisional tras consignar los 150.000 euros de fianza que le han permitido eludir la prisión provisional.