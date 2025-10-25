La edad media de los compradores de vivienda en Vigo se acerca a los cincuenta años

La edad media de las personas que adquieren pisos en Vigo es la más alta de la última década. Ya está en 47 años, cinco más que en 2016. El Consejo General del Notariado acaba de estrenar un portal estadístico en el que recoge cifras pormenorizadas de la compraventa de vivienda en todos los municipios españoles. De ellos se extrae que los que quieren (o pueden) adquirir un inmueble son cada vez más mayores. Concretamente, la franja de edad de entre los 41 y los 50 años representa al 28% del total.

A estos les siguen los treintañeros y los mayores de 51 que suponen casi otro 20%. El panorama más hostil es para los jóvenes menores de 31 años, que son el grupo de población que menos accede al mercado. De hecho, los datos reflejan que representan el mismo porcentaje que los mayores de 70 años, un 7% del total.

Entre los obstáculos con los que se topa este grupo de población está el precio del metro cuadrado. Los últimos datos —de agosto— indican que estaba a 1.978 euros, 235 euros más barato que el mes anterior, cuando alcanzó el máximo de la década. El importe medio que destinan los vigueses es de 214.821 euros para superficies de 104 metros cuadrados. Se paga por encima de la media española, que está en 1.866 euros, y de la gallega, que es de 1.185 euros.

Desde la inmobiliaria Gali, ubicada en Lavadores, señalan que «los bancos no están ayudando con las hipotecas a los jóvenes, pero tampoco las políticas de vivienda». Creen que deberían promoverse más pisos de protección oficial, para sortear la falta de stock y facilitar el acceso a las rentas más reducidas.

Perfil del comprador de vivienda en vigo / Hugo Barreiro

En Nexo Vigo coinciden en que hay muy poca oferta y también apuntan hacia la vivienda protegida. En cuanto al perfil, constatan que la mayoría de los compradores son personas de edad avanzada. Lo más habitual es que sean mayores que buscan arrendar la propiedad y después dejarla en herencia a sus hijos. También aquellos que deciden vender su casa con varias habitaciones (porque ya no conviven con sus hijos) y mudarse al centro de la ciudad a pisos de menor tamaño.

El comprador extranjero

Los compradores de vivienda extranjeros están repuntando en la zona del Mediterráneo. En provincias como Alicante o Tenerife ya suponen la mitad del total. Galicia, y concretamente Vigo, no destaca de la misma forma, pero cada vez son más habituales.

El porcentaje de foráneos en la ciudad olívica es del 6,2% frente a un 93,8% de nacionales. Los italianos son los más mayoritarios, suponiendo un 13,79%. Le siguen los portugueses de cerca, con un 13,22%. En tercer lugar empatan los argentinos con los franceses. No obstante, desde Gali afirman que los migrantes latinoamericanos llaman constantemente para preguntar. De hecho, los venezolanos ya están en el top cinco de las compras: en el último año pudieron realizar alrededor de trece adquisiciones de inmuebles. «Se aseguran un piso por la inseguridad que se vive en sus países. Me contactan muy a menudo», indica Alberto, asesor de Gali.

En Nexo apuntan que en los últimos meses repuntaron las compras de ciudadanos de otras comunidades autónomas. Madrid, Barcelona o las Islas Baleares son los principales lugares de destino. No solo buscan viviendas de veraneo, sino que también se están mudando huyendo de la masificación de las grandes ciudades.