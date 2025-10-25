Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caballero anima a los alumnos en la carrera «Unoentrecienmil»

Caballero, con los alumnos.

Caballero, con los alumnos.

El alcalde acudió ayer al Calvario a una carrera organizada por el Colegio Quiñones de León en la que participaron más de doscientos alumnos de Infantil a 4º de ESO, con familias y profesores, enmarcada en el proyecto solidario Unoentrecienmil de lucha contra la leucemia infantil, que sirvió para recaudar fondos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents