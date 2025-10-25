Caballero anima a los alumnos en la carrera «Unoentrecienmil»

El alcalde acudió ayer al Calvario a una carrera organizada por el Colegio Quiñones de León en la que participaron más de doscientos alumnos de Infantil a 4º de ESO, con familias y profesores, enmarcada en el proyecto solidario Unoentrecienmil de lucha contra la leucemia infantil, que sirvió para recaudar fondos.