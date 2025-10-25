Caballero anima a los alumnos en la carrera «Unoentrecienmil»
El alcalde acudió ayer al Calvario a una carrera organizada por el Colegio Quiñones de León en la que participaron más de doscientos alumnos de Infantil a 4º de ESO, con familias y profesores, enmarcada en el proyecto solidario Unoentrecienmil de lucha contra la leucemia infantil, que sirvió para recaudar fondos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Educación abre una investigación en un colegio de Vigo por acoso a una niña de 5 años
- Vigo acogerá el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas
- Muere una conductora tras un accidente en Redondela
- Operación Doner: golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia
- Una casa en Galicia, refugio y pasaporte para otra vida: «Fuimos a Málaga y hacía demasiado calor; era insoportable»
- Vigo introduce cambios en la Avenida de Madrid para agilizar el tráfico en el tramo de la «turboglorieta»
- Un corte de luz deja sin suministro a miles de vecinos de Vigo durante más de dos horas
- «Acabar con el cambio de hora en Europa es una aberración»