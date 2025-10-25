La Audiencia acoge desde el lunes el juicio con jurado del crimen de Coia

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acoge desde el lunes el juicio con jurado popular del crimen de Coia, ocurrido la noche del 6 de abril de 2024, un sábado, en la rúa de Abaixo. La Fiscalía pide para el acusado, José Luis M.C., un vigués de 54 años de edad, penas que suman 21 años y 10 meses de prisión por la presunta comisión de un delito de asesinato con alevosía y otro de tenencia de armas prohibidas. La acusación particular eleva su solicitud a 23 años y medio de cárcel.

Las acusaciones y la defensa mantuvieron conversaciones esta semana de cara a abordar una posible condena de conformidad, pero la negociación no fraguó. La víctima de este crimen fue Francisco Javier B.D., de 57 años, a la que el acusado supuestamente disparó a menos de un metro de distancia.

El supuesto asesino permanece en prisión provisional después de que fuese detenido esa misma madrugada por la Policía Nacional. «Os habéis portado muy bien, os voy a contar la verdad: vino con un machete y fui yo quien le disparé; primero con un cartucho de sal y como seguía allí le disparé porque temía que me matase a mí y a mi madre», confesó, llevando a los agentes hasta el lugar donde tenía escondida la escopeta usada en el crimen.