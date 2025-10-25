«El lenguaje claro es un paso fundamental para una democracia efectiva y participativa»

—Cuál es la misión de la Federación Internacional de Lenguaje Claro?

Reúne a profesionales de todo el mundo para promover la claridad, la transparencia y la comprensión en la comunicación escrita y oral. Y su objetivo es difundir estándares, buenas prácticas y formación en lenguaje claro en distintos sectores, incluyendo el jurídico, el administrativo y el corporativo.

—En qué consistirá su intervención en Vigo?

Me gustaría agradecer a la UVigo y especialmente a la profesora María Méndez su invitación. Será un placer compartir mi experiencia con los estudiantes. Mi conferencia tendrá una parte teórica y otra práctica. Presentaré ejemplos reales basados en mi propia experiencia como profesional de la comunicación 360º que ha trabajado en todos los ángulos del lenguaje. El objetivo es que los alumnos de Derecho y de Traducción e Interpretación comprendan qué es el lenguaje claro, compartiré estrategias y hablaré sobre la importancia del ejercicio profesional con conciencia. Porque son ellos, los futuros representantes de la justicia y traductores, los que tendrán en sus manos la decisión de seguir empleando un lenguaje jurídico heredado, opaco y excluyente o apostar por un lenguaje claro que favorezca la comprensión, la transparencia y la justicia.

—Si el ciudadano no entiende lo que pasa en cualquier trámite o proceso judicial que le afecte no se están garantizando sus derechos.

El lenguaje claro es una herramienta democrática. Es un paso fundamental para hacer realidad una democracia efectiva y participativa. Para que la democracia funcione plenamente, los ciudadanos necesitamos conocer nuestros derechos y obligaciones de forma consciente y efectiva. Muchas personas, por ejemplo, no pueden acceder a determinadas ayudas porque no comprenden cómo completar la solicitud. Y otra de las ventajas del lenguaje claro es que reduce el tiempo de trabajo de los funcionarios, ya que disminuye la necesidad de dar explicaciones adicionales. Además, como creadora y pionera en el estudio del concepto plain luxury communication y plain luxury language, promuevo el lenguaje claro en el sector del lujo, en el que trabajé en Nueva York. Es un sector que implica productos de alto valor económico y en el que una mala comprensión puede implicar grandes pérdidas, no solo de tiempo sino también de dinero. La comunicación clara es un concepto más amplio, que abarca todo el proceso de transmitir un mensaje de forma efectiva. Y el lenguaje claro es uno de sus componentes. Muchos expertos lo definen como una corriente internacional, pero para mí es una realidad consolidada tanto a nivel nacional como internacional.

—Nos comunicamos más que nunca, sobre todo, gracias a las redes, ¿pero ha empeorado el uso del lenguaje?

Yo no diría eso. Las nuevas generaciones se caracterizan por ser altamente inteligentes, críticas y curiosas. Buscan una comunicación transparente, directa y coherente que les permita tomar decisiones informadas. En España, tengo que hablar de las profesoras Cristina Carretero y Estrella Montolío como referencias esenciales en el lenguaje claro. Considero que ya es una realidad consolidada porque en 2024 el Gobierno aprobó la Ley del Derecho de Defensa, un avance histórico que incluye en su artículo 9 que los documentos procesales deben redactarse de manera clara, accesible y adaptada a los destinatarios. Y además el lenguaje claro ya se puede certificar gracias a la norma ISO que fija cuatro condiciones de un texto claro: la información tiene que ser fácil de localizar, relevante, se tiene que comprender en una sola lectura y permitir a la persona tomar una decisión. La Organización Internacional de Normalización ha dado un paso decisivo al publicar la segunda parte del estándar de lenguaje claro. No se trata de simplificar el contenido, ni de eliminar tecnicismos o empobrecer el lenguaje, sino de utilizar las palabras adecuadas en el contexto correcto. El eje tiene que estar en el ciudadano, el consumido. Y en un ámbito como el jurídico el reto es hacer accesibles los tecnicismos sin perder precisión ni rigor, comunicar con claridad, empatía y responsabilidad.

—El lenguaje claro tiene muchas más implicaciones de las que podría parecer a priori.

Sí. Y pienso que las universidades pueden y deben formar a los estudiantes en lenguaje claro, integrándolo en sus estudios. Son ellos los futuros profesionales que deben comunicar de manera comprensible, ética y efectiva, especialmente en ámbitos como el jurídico. En España hay iniciativas de empresas privadas y guías como la de la Fundeu, pero hace falta una implementación coordinada y obligatoria a nivel estatal. Necesitamos una estrategia nacional que incluya formación para funcionarios, adaptación digital y una cultura institucional que priorice la comprensión ciudadana por encima de la burocracia.

Los hinchas del Borussia que regresaron a Alemania con antecedentes sin saberlo

La II Xornada de linguas, tradución e cousas xurídicas está diseñada para estudiantes pero también será abierta al público general. Patrocinada por el Consello Social, la organizan el dpto. de Traducción, el instituto iLingua y las facultades de Filología y Traducción y Ciencias Jurídicas.

Además de Sukiasyan, participan Silvia Martínez, magistrada de enlace de España en Francia, la intérprete jurada Beatriz Fariñas y la profesora de la UVigo Marta García, que hablará sobre el derecho a comprender la acusación a partir del caso de unos hinchas del Borussia Dortmund que, tras ser detenidos aquí, regresaron a Alemania con antecedentes sin saberlo.