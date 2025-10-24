Los taxistas reclaman a la Xunta que impida también los viajes interurbanos de los Uber

Nuevo episodio en el eterno conflicto entre los VTC y los taxistas. En una reunión con la Xunta, la asociación de autopatronos del taxi de la provincia de Pontevedra ha reclamado al gobierno gallego que entre de oficio y anule los permisos interurbanos de aquellos Uber que no cumplen con los requisitos especificados en la normativa. El secretario técnico de la entidad, Cristian Pérez, asegura que tienen constancia que hay vehículos que no cumplen ciertos aspectos de la concesión, aunque rechaza especificar cuáles son.

De esta forma, la Xunta tendría la potestad para revocar esas licencias que permiten a los Uber realizar viajes entre diferentes municipios de Galicia, que son los únicos que pueden hacer porque en Vigo y en el resto de ciudades los concellos no les han dado la autorización para el transporte urbano de pasajeros, es decir, trayectos entre distintos lugares de un mismo municipio.

«Queremos que se revise esta situación y que, sino cumplen, revoquen esos permisos interurbanos», aseguran desde la asociación de autopatronos del taxi de la provincia de Pontevedra. La Xunta recordó recientemente que los Uber no pueden llevar publicidad ni signos externos identificativos y que deben llevar a bordo una copia del correspondiente contrato, o disponer de los medios que permitan acreditarlo. En el contrato deben figurar, entre otros, los datos de identificación de la persona que lo suscribe y del vehículo, el número de autorización de arrendamiento del vehículo, el lugar, día y hora de comienzo del servicio, su duración y el precio o los criterios objetivos para calcularlo. Por tanto, los taxistas consideran que están incumpliendo alguno de esos requisitos.

Hay que recordar que la Xunta tiene competencia para controlar y sancionar los servicios interurbanos que detecte dentro de la comunidad autónoma en relación con los requisitos y deberes recogidos en la ley de transporte en vehículos de turismo y normativa autonómica de desarrollo, así como los recogidos en la normativa estatal de aplicación, y así lo hace en todos los casos en los que se detecta una infracción.

De esta forma, la asociación de autopatronos del taxi de la provincia de Pontevedra da un paso más en la presión sobre los Uber que operan no solo en Vigo y el resto de municipios del entorno, sino también en el conjunto de Galicia, pues consideran que están ejerciendo una competencia desleal.

Pese a que no tienen licencia para realizar servicios de transporte de viajeros entre dos puntos dentro de la ciudad, lo cierto es que hay decenas de VTC operando sin ese permiso. Hasta ahora, el Concello de Vigo ha abierto en torno a treinta expedientes sancionadores, con multas desde los 2.000 euros, y ya hay casos de reincidentes a los que ha puesto varias. Además, se han inmovilizado unos cinco vehículos, es decir, una patrulla de la Policía Local los ha detenido haciendo un trayecto urbano y una grúa los ha llevado al depósito municipal. La paralización de estos coches es precisamente una de las grandes demandas de los taxistas de Vigo, que además han trasladado a las administraciones que se personarán en todos los procedimientos judiciales abiertos contra Uber.

«En caso de agotar la vía política y legal y que no se solucione esto, sí que estudiaríamos ya otras medidas», apuntan los taxistas. Entre ellas, estarían una huelga o una gran manifestación en la ciudad.