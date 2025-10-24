Renfe desbloquea los billetes del AVE a Galicia hasta febrero... a la espera de cambios

Buenas noticias para los sufridos pasajeros del ferrocarril en Galicia. Renfe acaba de desbloquear la venta de billetes de AVE, Avlo y el resto de combinaciones de Larga Distancia desde la comunidad hasta el domingo 28 de febrero. Así, permitirá cerrar los viajes de regreso a casa durante la Navidad para aquellos que viven fuera de la comunidad.

La operadora pública abre la comercialización varias semanas antes de lo habitual durante los últimos años, cuando la progresiva puesta en marcha de los trenes Avril iba condicionando casi mes a mes los horizontes de la operativa. Sin embargo, en esta ocasión no se ha introducido ningún cambio en ella... por ahora, ya que a partir de enero hay varias frecuencias matinales desde Madrid que no figuran en los horarios.

La prometida quinta frecuencia directa a Vigo, los recortes de tiempo al incrementarse la fiabilidad de los S-106 o mejoras en los enlaces internos en Galicia en varias franjas quedarán para una fase posterior en 2026. De hecho, esas frecuencias que todavía no figuran a la venta, como el madrugador que llega a las 11 de la mañana a Urzáiz y que desde junio no para en Sanabria y A Gudiña, podrían verse afectadas.

Tarifas de Renfe entre Madrid y Vigo para el viernes 19 de diciembre, antes de las Navidades / Renfe

Como es habitual desde la implantación del modelo «revenue management» implantado en 2021 a imagen y semejanza de las aerolíneas, las diferencias de precios son bastante notables. Los días de menor demanda como martes, miércoles y jueves es posible viajar por 40 euros o menos, barriendo así a las ofertas del avión.

Precios de más de 100 euros

En cambio, en fechas señaladas como la «Operación retorno» en los días previos a Nochebuena se disparan hasta alcanzar el triple dígito. Es el caso del viernes 19 de diciembre, donde los AVE ya tienen como precio base los 100 euros cuando apenas se han vendido algunos billetes. En el caso de los servicios de bajo coste de Avlo, Renfe sí que ha corregido su política comercial y reducido el tope. Así, si durante la semana de Conxemar alcanzaba los 109 euros para el trayecto sin cafetería ni maleta de grandes dimensiones entre las estaciones de Urzáiz y Chamartín, ahora no supera los 90 euros.