PP y BNG afean los cambios en las obras de la pista de Balaídos

Los grupos municipales de Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego han criticado los cambios en las obras de las pistas de atletismo de Balaídos, que este viernes reabrirán tras no completarse el «retopping» de su tartán previsto para este mes. Ambos han calificado de «ridículo» y «nefasta gestión» la acción de la Concellería de Deportes en un estadio que clama por su reforma integral desde hace más de una década.

«No sabemos cuánto tiempo permanecerán abiertas, pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que en breve se volverán a cerrar», ha señalado el edil popular Daniel Benavides, que ha calificado de «chapuza» lo ocurrido.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, denunció también la falta de comunicación con los atletas. «O Goberno de Caballero ten que deixar de castigar o deporte vigués, e de cebarse especialmente co atletismo», insistió el edil dado el largo historial de incumplimientos e incidencias en la citada instalación viguesa.

Estas obras menores de «parcheado» en el sintético de las pistas se deberán reanudar en noviembre. El motivo es que la empresa responsable no contaba con todo el material necesario. Durante las últimas semanas los deportistas han tenido que trasladarse a Castrelos o Samil para realizar sus entrenamientos al aire libre.