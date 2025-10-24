Pelea entre hinchas del Niza y el Celta en un bar de la calle Paraguay

La resaca del partido disputado entre el Celta y el Nizaobligó a una intervención policial esta pasada madrugada. Ocurrió en torno a las 01.20 horas en un bar de la calle Paraguay, en pleno centro de Vigo, donde habían ido a cenar unos aficionados del equipo francés y a donde posteriormente llegaron hinchas del de Vigo, lo que derivó en una pelea en el establecimiento que acabó con daños en el mobiliario del local, así como en dos vehículos que estaban aparcados en el exterior. Hasta el punto acudió la Policía Nacional.

Según las fuentes oficiales consultadas, uno de los seguidores del Niza resultó herido leve, con un pequeño corte en el cuello, si bien declinó recibir asistencia médica. No hubo detenidos.