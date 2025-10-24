Luz verde al primer convenio necesario para semipeatonalizar la Plaza de España

Paso adelante en la reconfiguración de la Plaza de España en un enclave semipeatonalizado. El Concello, a través de la Gerencia de Urbanismo, aprobará el próximo martes de forma inicial el primer convenio urbanístico del ámbito,que se corresponde con las parcelas situadas entre Pizarro, Puerto Rico yHonduras, y activará el procedimiento para impulsar otro acuerdo para losterrenos entre Gran Vía, Pizarro y Honduras.

«El objetivo de que vayamos tan rápido es poder obtener los tramos por parte de los propietarios, que nos ceden parte del suelo para poder semipeatonalizar la plaza continuando el primer anillo de circulación», detalló el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Los convenios buscan, asimismo, desbloquear la construcción de viviendas en los solares vacíos. En el caso del ámbito cuyo convenio quedará aprobado el martes, de casi 3.000 metros cuadrados, se contemplan 75 pisos. Para garantizar una alta calidad arquitectónica de los edificios, está prevista la elaboración de estudios de detalle. «Vamos a conseguir una plaza magnífica, preciosa y semipeatonal de uso y disfrute de la ciudad», subrayó el regidor.

En estos momentos, están ya con la maquinaria administrativa activada todos los convenios relacionados con la parte este de Plaza de España, que deberá completarse próximamente con el resto de ámbitos. La ordenación contemplada en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) recoge nuevos viales, las ampliaciones de los túneles y la generación de espacios verdes más accesibles a los peatones, además de reforzar notablemente el uso residencial de la plaza que da la bienvenida a la ciudad desde la avenida de Madrid. Uno de los símbolos de la transformación será la desaparición de la gasolinera que funciona desde la década de los 80, estando previsto también derribar dos chalés. La parcela que no sufrirá cambios será la comprendida entre Fernando Conde, Manuel Olivié y y Conde de Gondomar, al ser un elemento catalogado.

Los expedientes relacionados con la Plaza de España no serán los únicos de calado que se abordarán la próxima semana en la Gerencia de Urbanismo, órgano que también dará cuenta del inicio del procedimiento administrativo para desarrollar más de 23.000 metros cuadrados comprendidos entre Tomás Alonso, Núñez de Balboa y el camino de Esturáns, un suelo urbano no consolidado cuya ordenación, según recoge la ficha del PXOM, garantizará la finalización de la fachada hacia Tomás Alonso y permitirá la ampliación de Núñez de Balboa. Un 85% del suelo está reservado para vivienda (como es norma, el 30% tendrá algún tipo de protección) y el 15 % restante para uso terciario. el plazo total de desarrollo una vez aprobado el expediente es de tres años. «Mejorará sustancialmente la zona», garantizó Caballero.

El alcalde dio también cuenta de la recepción de las obras de urbanización de una nueva plaza pública situada entre las calles Covadonga y Tomás Alonso incluidas el proyecto del polígono VI del Plan Especial de Bouzas, más de 2.700 metros cuadrados que en un breve período de tiempo estará abierto al uso público. En esa zona está prevista la construcción de 28 nuevas viviendas. «Con esa zona verde ganamos una nueva comunicación desde Beiramar y conseguimos una ciudad más porosa», indicó Caballero sobre esta cuestión.

El plan de mejora de calles y aceras, en marcha con 857.000 euros

La junta de gobierno local, reunida en sesión ordinario, dio cuenta del plan extraordinario de asfaltados, humanizaciones y mejora de aceras dotado con 26,5 millones y que permitirá realizar 372 actuaciones a medio y largo plazo, pero cuyos avances serán palpables a partir de la próxima primavera, tal y como señaló el alcalde vigués, Abel Caballero, explicando que la primera fase contempla más de 857.000 euros para actuar en 23 calles de 22 parroquias.

Se actuará en esta primera fase del plan extraordinario en una longitud que suma más de seis kilómetros de calle y entre los objetivos de las actuaciones está la mejora de la señalización horizontal, intervenir en el perímetro de las arquetas, renovar los sumideros y arreglar el asfalto dañado con aglomerado de cinco centímetros de espesor.

En su reunión semanal, el gobierno local abordó también la actualización del plan de ocupación, instalación y explotación de los chiringuitos de playa, que como gran novedad podrán permanecer abiertos entre Semana Santa y octubre. En total, podrán abrir un total de 11 quioscos «para que la temporada alta sea lo más plácida posible», explicó Caballero. Cuatro de los negocios estarán ubicados en Samil, dos en O Vao y la Fuente y uno en A Punta, Santa Baia y la ETEA.

Por otro lado, el regidor hizo balance de los datos de ocupación hotelera de septiembre desvelados por el Instituto Nacional de Estadística, que cifraron en 51.000 los visitantes que escogieron Vigo para alojarse, «casi el doble que hace 15 años». Caballero puso en valor el incremento de los visitantes internacionales.