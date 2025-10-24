El juzgado ordena la busca de un histórico atracador de bancos

El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha ordenado la busca de José Javier Tielas Solla, un histórico atracador de bancos de 60 años de edad que está supuestamente implicado en al menos dos de los asaltos perpetrados durante la oleada de 2023. Dicha sala debía celebrar ayer el juicio por uno de ellos –el ocurrido en una entidad de la avenida de Martínez Garrido de Vigo en abril de dicho año, en donde el botín ascendió a 117.000 euros–, pero lo suspendió in extremis, el día antes, dado que el acusado está en busca, tal y como confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sin haber sido localizado, y la pena a la que se enfrenta, de casi 5 años de cárcel, obliga a que la vista oral se celebre con su presencia.

En el juicio, junto a Tielas, está acusado otro histórico, Miguel Ángel Francisco Oterino, Migallas, cuya presencia sí estaba asegurada ya que se encuentra en la cárcel. En el caso del atracador que ahora está en busca, estuvo en prisión provisional desde abril de 2024 y hasta finales del pasado junio, cuando el Juzgado de Instrucción 1, el mismo que había decretado su encarcelamiento preventivo, lo dejó en libertad provisional en el marco de la causa que se sigue por el mayor robo bancario de los últimos años en Vigo, el perpetrado en diciembre de 2023 en el Caixabank de Gran Vía, donde el botín fue de 309.150 euros.

Aunque Caixabank recurrió la excarcelación de Tielas, la Audiencia de Vigo confirmó en julio la decisión de la instructora dado el «previsible retraso» en la celebración de dicho juicio, pendiente desde hace meses del volcado de los teléfonos móviles y ordenadores intervenidos, que debe realizar una unidad de la Policía Nacional en Madrid.