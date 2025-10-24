La juez deja libres a los detenidos en el Casco Vello
El Juzgado de Instrucción 3 de Vigo, en funciones de guardia, decretó ayer la puesta en libertad de los detenidos la noche del miércoles por supuestamente agredir a policías locales tras golpear mobiliario urbano.
Ocurrió en el Casco Vello y presuntamente en relación con incidentes entre aficionados del Celta y del Niza por el partido de ayer. Pero el juzgado trasladó que «no está confirmado» que lo sucedido tenga relación con el encuentro.
