La huelga en los puertos de Portugal regala a Vigo la escala del crucero «Artania»
El buque alemán tenía previsto una parada en Leixoes
La huelga convocada en los puertos de Portugal los días 24 y 25 acaban de acercar al puerto de Vigo al crucero alemán Artania, que este viernes arrimó sus 231 metros de eslora al muelle de Trasatlánticos en escala que en principio tenía programada en Leixoes.
A bordo del estilizado buque por el que no pasan los años, viajan 1.057 cruceristas alemanes que disfrutan de un viaje promocionado como “Gran crucero de otoño”, de 48 noches de duración, que discurre entre Bremerhaven y Génova. En el recorrido se visitan 31 puertos de España, Portugal, Túnez, Malta, Italia, Grecia, Turquía, Chipre y Egipto.
Este barco marcó un hito en el mundo de los cruceros cuando comenzó a navegar, al ser el primero con todos sus camarotes exteriores. De 44.656 toneladas brutas, el Artania viaja tripulado por 513 profesionales según informó la agencia Pérez y Cía. Fue inaugurado en 1984 como Royal Princess y amadrinado por la por entonces princesa de Gales, Lady Diana Spencer. Tras abandonar Vigo, el Artania pondrá rumbo a Ponta Delgada, en las islas Azores
