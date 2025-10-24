Gana una noche de hotel con El Petisquiño y Faro de Vigo

Vigo vuelve a saborear El Petisquiño.

La ciudad olívica acoge una nueva edición del popular concurso de tapas, organizado por la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) y patrocinado por el Concello de Vigo. Durante más de dos semanas, del 24 de octubre al 9 de noviembre, vigueses y visitantes podrán recorrer la ciudad disfrutando de las 38 tapas —31 saladas y 7 dulces— elaboradas por los 32 locales participantes, todas ellas a un precio de 4 euros.

Como patrocinador del evento, Faro de Vigo se suma a la celebración con un sorteo especial en Instagram. Los participantes que cumplan los requisitos podrán optar a ganar una noche de hotel para dos personas en el Hotel Attica 21 Vigo, una escapada perfecta para acompañar el sabor de esta ruta gastronómica.

Cómo participar

Para formar parte del sorteo, los usuarios deberán:

📸 Compartir en Instagram una foto de su tapa favorita del Petisquiño con el hashtag #petisquinoconfaro ❤️ Seguir en Instagram las cuentas de @farodevigo, @petisquinovigo y la cuenta del local participante donde se haya realizado la fotografía. 👤 Solo se permitirá una participación por persona.

El sorteo estará activo durante todo el evento, del 24 de octubre al 9 de noviembre. El ganador o ganadora será contactado directamente por mensaje privado. Para conocer todos los detalles y condiciones, puedes consultar las bases legales del sorteo aquí.