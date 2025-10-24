El DJ vigués Mario Vice, nominado en los premios nacionales de electrónica

El DJ y productor vigués Mario Vice acaba de ser nominado a mejor artista revelación en los XII Vicious Music Awards, los premios nacionales de música electrónica más prestigiosos de España, que otorga la revista especializada «Vicious Magazine». Se trata del primer dis jockey vigués que aspira a un galardón de este nivel y la nominación reconoce el que ha sido el mejor año de su carrera hasta la fecha. La entrega de premios será el próximo 26 de noviembre, en el Teatro Kapital de Madrid.

«No puedo estar más contento y agradecido a los Vicious Music Awards por nominarme en la categoría mejor artista revelación. Esto me da mucha fuerza para seguir insistiendo en mi pasión y mis sueños», afirma el DJ vigués.

Mario Vice es un emblema del pujante movimiento house en Galicia con su marca Klubbers, una sesión mensual que pronto cumplirá tres años consolidada como la fiesta electrónica de moda en la noche de Vigo. El próximo sábado, 1 de noviembre, el evento vuelve a Rouge The Sound Club, una de las salas más frecuentadas de El Arenal. El propio artista vigués encabeza el cartel de la cita, junto a otros dis jockeys como Dani Villa, Nayi Jaén y Saúl Guanda.

El jurado de los Vicious Music Awards ha valorado el importante crecimiento de la carrera artística de Mario Vice durante 2025. Además de la notoriedad lograda con los eventos de Klubers, el DJ protagonizó en enero una gira por Canadá con tres eventos en la ciudad de Toronto y uno de los puntos calientes de la cultura electrónica underground en Norteamérica. Además, a lo largo del año ha pinchado en lugares como Londres, Ibiza, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Además, el músico gallego publica regularmente sus propios temas en diferentes sellos discográficos. Sus últimas pistas son «Paloma» (lanzada en agosto a través del sello Winlike Music), «Pa’ mi casa» y «Baila conmigo» (After Room Records). La música de Mario Vice se caracteriza por su pegadizo sonido, un equilibrio perfecto entre la energía vibrante de las pistas y las melodías profundas y vocales características del género house.