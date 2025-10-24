Últimas noticias hoy en directo de Vigo

La Ciaim señala una negligencia como causa capital del naufragio: «El Pitanxo iba sobrecargado y el capitán dio la orden de evacuar muy tarde»

A la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) le habrán hecho falta más de tres años y medio para rematar la que, sin duda, ha sido su investigación más compleja en décadas: la del naufragio delVilla de Pitanxo, el pesquero en el que murieron 21 personas en aguas de Terranova en 2022. Iba a ser mañana jueves cuando se difundiese el documento final, según avanzaba la portavoz de las familias de las víctimas, María José de Pazo. Sin embargo, ha sido este miércoles cuando han trascendido las conclusiones del informe sobre el siniestro.

